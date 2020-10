Doc Rivers, nouveau favori pour entraîner les Sixers

Alors qu’on pensait que le poste se jouerait entre Mike D’Antoni et Tyronn Lue, ESPN et le New York Times rapportent que Doc Rivers est désormais le favori pour succéder à Brett Brown sur le banc des Sixers.

Mercredi, l’ancien coach des Celtics et des Clippers a passé une bonne partie de la journée à Philadelphie. Il y a rencontré les propriétaires, mais aussi Elton Brand, maintenu et même renforcé dans ses fonctions malgré la sortie de route des coéquipiers de Joel Embiid et le fiasco du recrutement XXL.

L’entretien s’est si bien passé qu’ils ont regardé tous ensemble le Game 1 des Finals entre les Lakers et le Heat. Selon un confrère de Kron4 News, Doc Rivers devrait très rapidement recevoir une offre, et il pourrait donc coiffer au poteau Mike D’Antoni dont le nom circule depuis plusieurs jours sans que cela concrétise.

Coupé par les Clippers, Doc Rivers serait aussi sur les tablettes des Pelicans et des Rockets, et malgré ses nombreux échecs à la tête des Clippers (trois séries gagnées seulement en sept ans), sa cote reste particulièrement élevée.