Doc Rivers n’est plus le coach des Clippers !

Après leur élimination sans gloire face aux Nuggets en demi-finale de conférence Ouest, après avoir mené 3-1, on savait que les Clippers allaient modifier des choses dans leur effectif. On s’attendait moins à voir Doc Rivers se faire remercier (surtout avec deux ans de contrat)… mais c’est pourtant ce qui est arrivé cette nuit !

Selon la formulation de l’information, il semblerait que les Clippers et Doc Rivers aient trouvé un accord pour ne pas poursuivre leur relation professionnelle. Mais, en filigrane, on comprend que le grand patron, Steve Ballmer, souhaite frapper un grand coup (avec Chauncey Billups, Sam Cassell, voire Ty Lue qui était déjà dans le staff cette saison ?).

Avec un bilan général de 356 victoires pour 208 défaites, dont 6 qualifications en playoffs en 7 ans, Doc Rivers a clairement fait passer un cap aux Clippers, tenant bon la barre dans la tempête Donald Sterling notamment lors des playoffs 2014. Mais il n’a pas non plus réussi à retrouver la magie de Boston en ne passant jamais le 2e tour des playoffs, dont un nouveau crash cette année.

Voici ces derniers mots avant de quitter le navire… « Merci à la Clipper Nation de m’avoir autorisé à être votre coach et pour votre soutien durant ces années à faire de cette franchise une équipe qui gagne. Mes objectifs à mon arrivée était de faire de cette équipe une équipe qui gagne, de la transformer en une destination pour les joueurs libres et d’y remporter un trophée de champion. Si j’ai réussi dans la plupart, je ne pourrai pas aller au bout. Même si cette saison s’est terminée de manière décevante, vous y êtes presque et je sais que cette franchise va y arriver avec votre soutien. Merci aux joueurs, aux entraîneurs et aux staffs. Et plus important, merci aux fans. On a traversé beaucoup d’épreuves et je suis reconnaissant de mon temps avec vous. »