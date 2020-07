Touché à l’œil, Anthony Davis sera-t-il absent pour la reprise ?

Souvent victime de petits bobos depuis son arrivée en NBA, Anthony Davis a pris le doigt de Michael Carter-Williams dans l’œil droit lors du deuxième « scrimmage » des Lakers, et il est depuis gêné.

« On l’évalue au jour le jour et, bien qu’il soit toujours confronté à une certaine gêne, on craint qu’il ne puisse pas jouer jeudi », a ainsi déclaré son coach, Frank Vogel, lors d’une vidéoconférence. « Mais on a bon espoir qu’il puisse jouer et on va voir comment ça évolue. Il va continuer à être évalué chaque jour. »

Pas sûr donc de voir l’intérieur des Lakers sur le terrain pour la reprise, jeudi, face aux Clippers.

Rien de très grave en soi, d’autant plus que la troupe de Frank Vogel a quand même cinq victoires d’avance sur celle de Doc Rivers et que ce dernier a également pas mal d’absents, Lou Williams étant en quarantaine pour 10 jours suite à son passage dans un strip-club et Montrezl Harrell n’étant revenu dans la « bulle » qu’aujourd’hui.