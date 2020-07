Après son passage dans un strip-club, la NBA impose à Lou Williams une quarantaine de 10 jours

Sorti de la bulle pour assister à l’enterrement du père d’un proche, Lou Williams en a profité pour faire une escapade dans un strip-club d’Atlanta. Le problème, c’est que le rappeur Jack Harlow, avec qui il était, a publié leur passage au « Magic City » sur les réseaux sociaux, poussant la NBA à enquêter sur l’évènement.

De quoi pousser la ligue à imposer une nouvelle quarantaine de dix jours au sixième homme des Clippers, au lieu des quatre jours prévus en cas de sortie, lorsque tous les tests du Covid-19 sont négatifs.

Cette nouvelle quarantaine a démarré hier et s’achèvera donc le 4 août. De quoi priver Lou Williams d’au moins deux matchs de reprise (face aux Lakers le 30 juillet et aux Pelicans le 1er août) et de 150 000 dollars de salaire. Et Doc Rivers d’un remplaçant précieux, qui va perdre 10 jours de travail physique avec ses coéquipiers…