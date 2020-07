Face à Denver, Nickeil Alexander-Walker fait triompher le « small ball »

« J’ai été très fier de nos jeunes. Les titulaires ont seulement joué 14 minutes environ. Nos jeunes ont été très bons ». S’il fallait encore une preuve de la qualité des jeunes de l’effectif des Pelicans, on retiendra que c’est Nickeil Alexander-Walker qui a fait le travail cette nuit, rendant 21 points, 5 passes décisives, 2 interceptions et 2 contres dans le succès 119-104 des siens face à Denver, toujours en mode « tall ball ».

« Je trouve qu’il joue bien, » a poursuivi Alvin Gentry. « Il est jeune, il continue à apprendre, mais on peut voir qu’il est capable de faire le jeu, mettre des tirs (…). Il doit continuer comme ça, simplement à essayer de s’améliorer à chaque match, chaque entraînement, et je trouve que c’est ce qu’il fait ».

Deuxième match référence dans la « bulle »

En l’absence des deux meilleurs scoreurs de l’équipe, Zion Williamson (quarantaine) et Brandon Ingram (soins dentaires), le rookie, déjà meilleur marqueur et passeur de son équipe lors du premier « scrimmage », a laissé le jeu venir à lui, servant d’abord Frank Jackson à deux reprises puis Derrick Favors avant de passer un lay-up main gauche puis deux paniers à 3 points qui ont maintenu les Nuggets à bonne distance à la pause (63-52).

Alors que Denver pointait à moins de dix points d’écart au début du quatrième quart-temps, Nickeil Alexander-Walker a enchaîné deux lay-ups et une passe décisive à destination de Zylan Cheatham afin de faire définitivement pencher la balance en faveur des siens, reléguant au passage la performance attendue de Bol Bol (15 points à 6/19 au tir, 3 rebonds, 3 passes décisives) au second rang.

« J’ai l’impression d’être là où je dois être, en me concentrant sur ce que je peux faire jour après jour, » a déclaré l’intéressé. « J’essaie de rester dans l’instant et de profiter du moment présent. C’était une bonne soirée, je me suis bien amusé. Je laisse les actions venir à moi. C’est bien d’avoir des vétérans à mes côtés pour me parler quand j’en ai besoin, donc pour l’instant, je pense que je suis dans une bonne position ».