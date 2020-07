MVP, Rookie de l’année, meilleur coach… Le bilan complet de nos prédictions

Puisque la NBA a décidé de ne pas tenir compte des matchs de la fin de saison pour décerner les trophées de la campagne, voici un récapitulatif de nos prédictions, publiées suite à l’interruption du jeu.

Pour le trophée de MVP, c‘est Giannis Antetokounmpo qui tenait la corde, et les prédictions d’ESPN, de The Ringer ou encore des dirigeants interrogés vont également dans ce sens. Le « Greek Freak » a encore augmenté ses stats, il est essentiel des deux côtés du terrain et son équipe avait le meilleur bilan à l’arrêt de la campagne.

S’il n’y avait pas eu ce petit coup de mou (quatre défaites sur les cinq derniers matchs), le débat n’aurait même pas lieu, mais LeBron James a frappé fort juste avant l’interruption, même si ça ne sera sans doute pas suffisant pour priver l’ailier grec de Milwaukee de son deuxième titre de MVP consécutif.

MVP Basket USA ESPN The Ringer Dirigeants 1. Giannis Antetokounmpo Giannis Antetokounmpo Giannis Antetokounmpo Giannis Antetokounmpo 2. LeBron James LeBron James LeBron James LeBron James 3. Luka Doncic James Harden James Harden James Harden 4. James Harden Luka Doncic Anthony Davis Anthony Davis 5. Anthony Davis Chris Paul Kawhi Leonard Kawhi Leonard





Pour ce qui est du trophée de Rookie de l’année, Ja Morant a lui aussi quasiment course gagnée. Avec seulement 19 matchs joués, Zion Williamson est arrivé certes très fort, mais beaucoup trop tard, alors que le meneur des Grizzlies faisait déjà le show depuis longtemps, en portant Memphis dans le Top 8 derrière son énergie et son culot.

Basket USA ESPN The Ringer Dirigeants 1. Ja Morant Ja Morant Ja Morant Ja Morant 2. Zion Williamson Zion Williamson Brandon Clarke Zion Williamson 3. Kendrick Nunn Kendrick Nunn Terence Davis Kendrick Nunn 4. Eric Paschall Brandon Clarke Brandon Clarke 5. Brandon Clarke Terence Davis Eric Paschall





Pour les autres trophées, le choix sera sans doute plus délicat et serré. En ce qui concerne le trophée de meilleur défenseur, Rudy Gobert semble ainsi en balance avec Giannis Antetokounmpo et Anthony Davis.

Basket USA ESPN The Ringer 1. Anthony Davis Giannis Antetokounmpo Giannis Antetokounmpo 2. Giannis Antetokounmpo Rudy Gobert Anthony Davis 3. Joel Embiid Anthony Davis Ben Simmons 4. Rudy Gobert Patrick Beverley 5. Brook Lopez Bam Adebayo





Quant au titre de Coach de l’année, il y a également pas mal de possibilités, entre les coachs qui trustent les premières places (Mike Budenholzer, Frank Vogel…) et ceux dont les équipes ont surpris (Billy Donovan, Taylor Jenkins, Erik Spoelstra…). C’est toujours un trophée compliqué à décerner, mais Nick Nurse semble se détacher, d’autant que cela viendrait récompenser le titre des Raptors, et qu’il a montré ses talents de tacticien, en conduisant Toronto à la deuxième place de l’Est malgré les départs (Kawhi Leonard) et les blessures.

Basket USA ESPN The Ringer 1. Nick Nurse Nick Nurse Nick Nurse 2. Erik Spoelstra Billy Donovan Mike Budenholzer 3. Frank Vogel Mike Budenholzer Taylor Jenkins 4. Mike Budenholzer Taylor Jenkins 5. Taylor Jenkins Erik Spoelstra





Pour ce qui concerne le trophée de meilleur sixième homme, ça devrait se jouer entre le Thunder et les Clippers. Avec d’un côté Dennis Schroder, qui termine souvent les matchs aux côtés de Chris Paul et Shai Gilgeous-Alexander pour apporter de la création et du punch à l’attaque d’Oklahoma City, et de l’autre le duo Lou Williams – Montrezl Harrell, difficile à séparer tant leur jeu à deux est précieux pour Doc Rivers.

Basket USA ESPN The Ringer 1. Dennis Schroder Montrezl Harrell Montrezl Harrell 2. Montrezl Harrell Lou Williams Dennis Schroder 3. Lou Williams Dennis Schroder George Hill et Donte DiVincenzo 4. Derrick Rose 5. George Hill





Enfin, pour ce qui est du MIP, soit la meilleure progression, qui récompense surtout un changement de statut dans la ligue, le choix est encore assez large. À Boston et La Nouvelle-Orléans, Jayson Tatum et Brandon Ingram ont ainsi clairement passé un cap, mais Luka Doncic s’est déjà imposé comme un des tous meilleurs joueurs de NBA, quand Bam Adebayo a pris une dimension majeure à Miami. Tous les quatre feraient d’ailleurs de bons lauréats…

Basket USA ESPN The Ringer 1. Jayson Tatum Bam Adebayo Luka Doncic 2. Bam Adebayo Brandon Ingram Bam Adebayo 3. Brandon Ingram Luka Doncic Jayson Tatum et Brandon Ingram 4. Devonte’ Graham 5. Pascal Siakam