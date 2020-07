Positif au Covid-19, Michael Beasley quitte déjà les Nets

Lundi, on apprenait que deux joueurs avaient été testés positifs au Covid-19, et l’un d’entre eux est semble-t-il Michael Beasley. Arrivé sur place comme recrue des Nets, l’ancien ailier du Heat et des Lakers est contraint de quitter Disney World, et de rentrer chez lui.

Selon The Athletic, ce n’est pas certain du tout qu’il puisse revenir dans la « bulle » et jouer avec les Nets. Un cas de Covid-19 de plus pour la franchise de Brooklyn qui cumule les contaminations depuis plusieurs semaines.