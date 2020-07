NBA 2K21 : Kobe Bryant sur la pochette de la « Mamba Forever Edition »

Comme prévu, 2K Sports a dévoilé le troisième et dernier joueur en couverture de NBA 2K21. Après Damian Lillard et Zion Williamson, c’est donc le regretté Kobe Bryant qui sera sur la pochette et il s’agira de la « Mamba Forever Edition ». Un hommage à l’ancien scoreur des Lakers, quintuple champion NBA, décédé le 26 janvier dernier en compagnie de huit autres personnes, dont sa fille Gianna.

Pour cette « Mamba Forever Edition », deux couvertures différentes en fonction de la génération de la console de jeu de Sony et Microsoft, et forcément 2K Sports a choisi le Kobe numéro 8 pour les anciennes consoles, et le Kobe numéro 24 pour les nouvelles.

Rappelons d’ailleurs que Damian Lillard sera présent pour la pochette de NBA 2K21 pour les consoles actuelles (PS4 et Xbox One) et qu’on trouvera Zion Williamson sur la pochette des futures consoles (PS5, Xbox Series X).

Dans la « Mamba Forever Edition », une flopée de goodies « virtuels » comme des chaussures et des maillots supplémentaires et exclusifs. Le tarif de cette version : 99,99 dollars, contre 59,99 dollars pour la version classique pour PS4 et Xbox One, et 69,99 dollars pour PS5 et Xbox Series X.