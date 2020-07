Zion Williamson également sur la couverture de NBA 2K21

Mardi, on apprenait que Damian Lillard avait décroché une des trois couvertures du prochain NBA 2K, et on attendait Zion Williamson et Kobe Bryant pour compléter ce trio. A priori, Dmian Lillard sera la tête d’affiche pour les consoles actuelles. Zion Williamson pour la PS5 et Kobe Bryant pour l’édition « Legend ».

Si pour le regretté Kobe Bryant, il faut attendre jeudi pour la confirmation, Sports Illustrated nous informe que pour le rookie des Pelicans, c’est désormais officiel.

Une décision qui est donc loin d’être surprenante puisque l’ancien de Duke, en plus d’avoir un contrat d’exclusivité avec 2K Sports, avait été mis en vedette pour la future version PS5 de NBA 2K21.

« Je ne réalise pas encore que je vais être sur la couverture de NBA 2K21 », a livré le joueur. « J’en ai rêvé et 2K m’a fait cette honneur. En grandissant, j’ai joué à ce jeu avec mes coéquipiers et mes amis. 2K a toujours été présent. J’attendais tous les ans les couvertures en me disant que, un jour, je pourrais peut-être y figurer. »

Du côté de 2K Sports, on se félicite d’avoir opté pour le joueur le plus populaire de la nouvelle génération.

« Pour la pochette de la version « next-gen » de NBA 2K21, nous voulions quelqu’un capable de représenter la prochaine génération des superstars NBA » écrit Alfie Brody, vice-président de 2K. « Zion fait partie de ces rares jeunes joueurs qui sont déjà médiatiques et qui peuvent être considérés comme un porte-drapeau de la prochaine génération. On est très heureux qu’il représente 2K21« .