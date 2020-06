Damian Lillard décroche la couverture de NBA 2K21

Il y a un an, on écrivait qu’il ne faudrait pas être étonné si Zion Williamson ou Damian Lillard se retrouvaient en couverture de NBA 2K21. Eh bien, on avait vu juste puisque The Athletic annonce que le meneur des Blazers sera bien sur la pochette de la prochaine version de NBA 2K.

Il devrait y avoir trois éditions, et Zion Williamson et Kobe Bryant devraient compléter ce trio de choc.

Il y a un an, Damian Lillard avait signé un contrat d’exclusivité avec 2K Sports, rejoignant Zion Williamson donc, mais aussi LeBron James, Anthony Davis, Giannis Antetokounmpo, Kevin Durant, James Harden et Stephen Curry.

Un contrat qui l’engage à participer à des événements 2K lors de la sortie du jeu ou des campagnes publicitaires. Pour Damian Lillard, cette collaboration s’étend même jusqu’à la bande-son du jeu, et il s’est évidemment dit très fier de rejoindre la belle liste des stars qui se sont affichées sur la pochette du jeu.