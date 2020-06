Les Nets frappés par le Covid-19 : DeAndre Jordan forfait ; Spencer Dinwiddie malade

Déjà privés de Kyrie Irving et de Kevin Durant, les Nets ont récemment appris qu’ils devront se passer de leur ailier vétéran, Wilson Chandler, qui a choisi de ne pas rejouer cette saison pour des raisons familiales. Ils devront aussi composer sans DeAndre Jordan, et peut-être Spencer Dinwiddie !

Dans un message posté sur Twitter, l’ancien pivot des Clippers écrit : « Je l’ai appris hier soir et j’ai eu la confirmation à nouveau aujourd’hui que j’étais positif au Covid alors que j’étais revenu à New York. En conséquence, je ne serai pas à Orlando pour la reprise de la saison. »

Lui aussi rentré à Brooklyn pour s’entraîner, le meneur des Nets a aussi annoncé qu’il avait été testé positif au virus du Covid-19, malgré ses précautions.

« Ces derniers mois, j’ai été sérieux pour me protéger du Covid-19 en suivant les protocoles établis et en me mettant en quarantaine », a déclaré le meneur des Nets à l’Athletic. « J’étais prêt à rejoindre mes coéquipiers pour la reprise de la saison. J’ai pris un avion privé pour revenir à New York, j’ai passé plusieurs tests, revenus négatifs, mes premiers jours à New York et j’ai ainsi pu participer à deux entraînements cette première semaine. Nous étions censés être une des premières équipes à entrer dans la bulle à Orlando, mais le camp d’entraînement a été relocalisé à New York et malheureusement, j’ai été testé positif. Sachant que j’ai expérimenté des symptômes, dont la fièvre et l’oppression thoracique, il n’est pas encore acquis que je puisse participer aux matchs à Orlando. »

Dinwiddie sera réévalué dans deux semaines, avec le confinement en solitaire de rigueur d’ici là. Sachant que le tournoi débute le 30 juillet, son retour semble assez peu probable… Surtout s’il présente des symptômes.

S’il devait déclarer forfait, les Nets devraient alors se passer de leur deuxième option offensive, à 21 points de moyenne cette saison (plus 7 passes et 3 rebonds). Quoi qu’il arrive, Dinwiddie ne sera évidemment pas à son meilleur niveau, puisqu’il ne pourra pas s’entraîner pendant au moins 15 jours.

Sans Kyrie Irving ni Kevin Durant, mais aussi sans DeAndre Jordan et un Dinwiddie obligatoirement diminué, voire forfait, les Nets se rendront à Orlando sans grandes ambitions, si ce n’est de conserver cette place dans le Top 8 à l’Est. Clairement, ça fausse la suite de la compétition à l’Est… et ça jette un froid sur ce retour sur les terrains.