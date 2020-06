Brooklyn : Wilson Chandler fait l’impasse sur la fin de saison

Les joueurs ont jusqu’à mercredi pour prévenir leur équipe, s’ils ne veulent pas finir la saison dans la « bulle ».

Et après Trevor Ariza, Davis Bertans, Avery Bradley et Willie Cauley-Stein, Wilson Chandler est le cinquième joueur à annoncer son intention de ne pas se rendre à Orlando pour terminer la saison.

L’ailier des Nets explique qu’il veut passer du temps en famille, en particulier sa grand-mère et ses trois enfants.

« Aussi difficile que ce soit de ne pas être avec mes coéquipiers, la santé et le bien-être de ma famille doivent passer en premier », déclare-t-il à ESPN. « Merci à l’organisation des Nets pour sa compréhension et son soutien dans cette décision, alors que je regarderai et que j’encouragerai notre équipe à Orlando ».

À 33 ans, pas sûr en tout cas qu’on revoit Wilson Chandler sous les couleurs des Nets, lui qui avait signé un contrat d’un an à Brooklyn l’été dernier, avant d’être suspendu 25 matchs suite à un contrôle antidopage positif.

Il était tout de même arrivé à se faire une place dans la rotation de l’équipe, récupérant même une place de titulaire lors des trois dernières rencontres, avant l’interruption de la saison.

Dans la foulée, ESPN annonce que les Nets ont signé l’ailier Justin Anderson pour remplacer Wilson Chandler.