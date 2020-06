Des équipes de playoffs intéressées par Justin Anderson ?

Pour certains joueurs de G League, l’annonce des récompenses de fin de saison, en amont de la reprise NBA, pourrait tomber à pic. Exemple avec Justin Anderson, qui vient d’être nommé dans le troisième meilleur cinq de la ligue de développement.

Suffisant, selon SportsNet New York, pour attirer l’attention de plusieurs candidats aux playoffs NBA. Ces derniers apprécieraient les qualités défensives de l’ailier.

Après s’être montré au début de sa carrière avec les Mavs, Anderson a peiné à trouver de la stabilité avec des passages chez les Sixers, les Hawks et enfin les Nets cette saison, avec qui il n’a fait que trois apparitions.

Chez les Nets de Long Island en revanche, avec qui il a terminé la saison en G League, il tournait à plus de 20 points et 6 rebonds de moyenne. Réputé faible shooteur extérieur en NBA, le gaucher en a profité pour artiller de loin avec près de 8 tentatives derrière l’arc par match, et 35% de réussite cette saison.