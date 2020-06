La G-League annonce ses meilleures équipes de la saison

La G-League continue de distribuer ses récompenses individuelles, maintenant que sa campagne est terminée.

Elle vient ainsi de dévoiler ses trois meilleures équipes de la saison, ainsi que son cinq des meilleurs rookies et son meilleur cinq défensif. Évidemment, on y retrouve Frank Mason III (MVP de la saison), Christ Koumadje (meilleur défenseur) ou encore Tremont Waters (meilleur rookie) alors que Tacko Fall est aussi dans le cinq défensif.

Avec le Tchadien Christ Koumadje (2m25) et le Sénégalais Tacko Fall (2m26), ça fait de belles « Twin Towers »…

À noter que la majorité des joueurs des trois meilleures équipes de G-League sont en « two-way contract » et ont donc passé une partie de l’année en NBA, signe que la ligue de développement est de plus en plus utilisée.

All-NBAGL First Team

– Jaylen Adams (Wisconsin Herd)

– Jarrell Brantley (Salt Lake City Stars)

– Devontae Cacok (South Bay Lakers)

– Frank Mason III (Wisconsin Herd)

– Jarrod Uthoff (Memphis Hustle)

All-NBAGL Second Team

– Donta Hall (Grand Rapids Drive)

– B.J. Johnson (Lakeland Magic)

– Josh Magette (Lakeland Magic)

– Johnathan Motley (Agua Caliente Clippers of Ontario)

– Tremont Waters (Maine Red Claws)

All-NBAGL Third Team

– Justin Anderson (Long Island Nets)

– Dusty Hannahs (Memphis Hustle)

– Jemerrio Jones (Wisconsin Herd)

– Vic Law (Lakeland Magic)

– Marial Shayok (Delaware Blue Coats)

NBAGL All-Rookie Team

– Jarrell Brantley (Salt Lake City Stars)

– Devontae Cacok (South Bay Lakers)

– Donta Hall (Grand Rapids Drive)

– Marial Shayok (Delaware Blue Coats)

– Tremont Waters (Maine Red Claws)

NBAGL All-Defensive Team

– Tacko Fall (Maine Red Claws)

– Tra-Deon Hollins (Grand Rapids Drive)

– Christ Koumadje (Delaware Blue Coats)

– Sir’Dominic Pointer (Canton Charge)

– Kenny Wooten (Westchester Knicks)