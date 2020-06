G-League : le Tchadien Christ Koumadje élu meilleur défenseur de l’année

Contrairement à la NBA, la G-League ne reprendra pas, et c’est donc l’heure des récompenses décernées par les coaches et les GM. Ça commence avec le trophée de « Defensive Player of the Year », remis au rookie des Delaware Blue Coats, Christ Koumadje.

Testé par les Sixers il y a un an à sa sortie de Florida State, et d’ailleurs présent dans l’effectif lors de la présaison, le pivot tchadien a parfaitement utilisé ses 2m25 puisqu’il termine meilleur contreur du championnat avec 4.0 cts de moyenne. Auteur d’un triple double avec 18 pts, 20 rbds et 12 cts en février, Koumadje termine la saison avec 11.3 pts et 10.9 rbds de moyenne. Il se classe 10e de la G-League aux rebonds défensifs avec 7.1 prises par match.

Dans les votes, le pivot devance l’arrière-ailier du Canton Charge, Sir’Dominic Pointer, et l’ailier monté sur ressort Kenny Wooten, des Westchester Knicks.