Les Knicks se donnent un mois pour trouver leur coach

Depuis quelques semaines, la liste des coaches potentiels prend régulièrement du poids et s’allonge à New York.

De Jason Kidd à Mike Brown, en passant par Chris Fleming (Bulls), Ime Udoka (Sixers), Pat Delany (Magic), Will Hardy (Spurs) ou encore Jamahl Mosley (Mavericks). Sans oublier les favoris Tom Thibodeau et Kenny Atkinson et l’actuel coach intérimaire, qui a pris la suite de David Fizdale en cours de campagne, Mike Miller.

Cette série d’entretiens se déroulera en deux temps, annonce Leon Rose pour MSG Network. Le président des Knicks veut commencer avec des courtes rencontres pour « briser la glace ». Puis des « entretiens complets ».

« On cherche des personnes différentes, pour voir plusieurs états d’esprit et des philosophies différentes », poursuit Leon Rose. « Pour moi, c’est de l’apprentissage. Je dois m’assurer qu’on fait les choses correctement pour prendre la bonne décision. »

Rencontrer tout ce monde va prendre quelques semaines, mais les Knicks veulent avoir un nouveau coach (ou confirmer Mike Miller) d’ici la fin du mois de juillet.