Les Knicks vont aussi rencontrer Jason Kidd

Et un candidat de plus pour le poste de coach des Knicks ! Alors que la franchise de New York a commencé ses entretiens en discutant avec Mike Brown, le New York Times nous apprend que le club de James Dolan a également reçu l’autorisation de parler à Jason Kidd, actuellement assistant de Frank Vogel aux Lakers.

L’ancien meneur s’ajoute à une longue liste de prétendants puisqu’outre Mike Brown et les deux favoris, Tom Thibodeau et Kenny Atkinson, on y retrouve Mike Woodson, et une flopée d’assistants avec Chris Fleming (Bulls), Ime Udoka (Sixers), Pat Delany (Magic), Will Hardy (Spurs) ou encore Jamalh Mosley (Mavericks).

Propulsé coach à Brooklyn sitôt sa carrière de joueur terminée, Jason Kidd avait filé vers Milwaukee après une saison. Il y était resté trois ans et demi, avant que le club ne le pousse finalement vers la sortie.

Très apprécié de Giannis Antetokounmpo, Jason Kidd (bilan de 44 victoires et 38 défaites à Brooklyn, 139 victoires et 152 défaites à Milwaukee) avait été critiqué pour son management et ses stratégies « old school », quand Mike Budenholzer a propulsé les Bucks vers les sommets à sa suite.