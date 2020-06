Les Knicks passent à l’action pour leur prochain entraîneur

Selon SNY.tv, c’est à partir de cette semaine que les Knicks vont débuter les entretiens pour trouver leur nouvel entraîneur. Il s’agira d’une première prise de contact en visioconférence, avant des entretiens plus longs et plus poussés ensuite.

Sauf invité surprise, ils sont neuf sur la liste de Leon Rose, le nouveau président de la franchise. A priori, c’est Mike Miller qui sera le premier à passer cet oral. Remplaçant de David Fizdale sur le banc des Knicks, Miller n’était qu’intérimaire, mais comme il est apprécié des joueurs, la nouvelle direction n’exclut pas de le conserver.

Les huit autres techniciens à passer un entretien sont les deux favoris Tom Thibodeau et Kenny Atkinson, l’ancien coach des Knicks Mike Woodson, et une flopée d’assistants avec Chris Fleming (Bulls), Ime Udoka (Sixers), Pat Delany (Magic), Will Hardy (Spurs) et Jamalh Mosley (Mavericks). Certains pourraient passer l’entretien pour un poste de premier assistant. On pense à Chris Fleming qui a déjà travaillé avec Kenny Atkinson, et qui occupe ce poste à Chicago aux côtés de Jim Boylen.

Si les Knicks ne trouvent pas leur bonheur dans cette liste, SNY.tv avance que les pistes qui mènent à Becky Hammon, Jason Kidd et Mike Brown pourraient être activées.