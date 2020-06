Reprise de la saison : le syndicat des joueurs et la NBA fixent leurs conditions

C’est au tour de de la National Basketball Players Association (NBPA) d’envoyer aux joueurs une circulaire sur les conditions de la reprise de la NBA. Depuis ce week-end, l’autorité du syndicat des joueurs est ébranlée par le mouvement lancé par Kyrie Irving, lui-même vice-président du syndicat.

Puisqu’il n’y a pas d’unanimité pour une reprise de la saison, le syndicat, en accord avec la NBA, a fixé au 24 juin le choix individuel de reprendre ou pas la saison.

Le 24 juin, c’est deux semaines avant le départ pour Orlando. La NBA et l’union des joueurs sont parvenus à un accord sur le fait que chaque joueur qui ne se rendra pas à Orlando se verra ponctionner de 1/92,6e de son salaire par match manqué. Il n’y aura pas d’autres pénalités financières.

Des joueurs « dispensés » sur certificat médical

Dans cette circulaire, on apprend aussi que certains joueurs ne seront pas sanctionnés financièrement. Il s’agit des joueurs « protégés » et « dispensés ». Deux catégories dans lesquelles on trouvera des joueurs dits « à risque » vis-à-vis du Covid-19, et après un examen croisé de trois médecins qui fourniront un certificat médical, ces joueurs auront jusqu’au 25 juin pour prévenir leur équipe et le syndicat des joueurs qu’ils ne peuvent pas se rendre à Orlando.

Une fois à Orlando, les joueurs auront la possibilité de quitter la « bulle » mais ne ce sera pas sans conséquence. Ainsi, tout joueur qui décide de s’absenter devra subir un test virologique, respecter une quarantaine de 10 à 14 jours et accepter une réduction de salaire pour chaque match manqué.

Au total, la reprise s’effectuera donc en six phases. La première, du 15 au 22 juin, concerne le retour des joueurs dans la ville de leur franchise. Sauf pour les Raptors, qui sont autorisés à se rendre directement sur le campus de l’université de Florida Gulf Coast, en Floride. Les joueurs en provenance de Toronto devront respecter une quarantaine de 14 jours avant de commencer les entraînements collectifs.

La seconde phase débute le 23 juin avec des tests tous les deux jours.

La troisième phase aura lieu du 1 au 11 juillet avec toujours des entraînements individuels, mais un nombre de joueurs qui passent de 4 à 8, et la présence des entraîneurs.

Les entraînements collectifs débutent le 9 juillet

La quatrième phase se déroulera du 7 au 11 juillet, et cela inclut le départ pour Disney World, et les entraînements collectifs ne débuteront que le 9 juillet, uniquement si les joueurs et les coaches sont testés négatifs deux fois de suite. Tant que les joueurs ne seront pas « négatifs » lors de deux tests de suite, ils resteront à l’isolement dans leur chambre.

Une fois autorisés à rejouer et à s’entraîner en groupe, les joueurs auront le droit d’être en contact avec les autres personnes logées dans le même hôtel. La NBA a décidé de dispatcher les 22 équipes dans trois hôtels.

La cinquième phase concerne les matches d’entraînement (« scrimmages ») qui auront lieu du 22 au 19 juillet, et ils opposeront des formations logées dans le même hôtel.

La sixième phase, c’est le retour à la compétition avec les huit matches de saison régulière, suivis des playoffs.