Steve Ballmer ne croit pas au retour du public dans un futur proche

Les contours de la reprise de la saison continuent de se dessiner. Une date (le 31 juillet), un lieu (Disney World) et un format (22 équipes) sont régulièrement évoqués.

Un constat aussi : situation sanitaire oblige, il faudra faire sans public. Ce qui pourrait durer encore quelques mois puisque Adam Silver n’avait pas écarté l’idée de commencer la prochaine saison également à huis clos.

« Je ne vois personne accepter de rouvrir les salles, pour des concerts notamment, dans un futur proche », confirme de son côté Steve Ballmer à Yahoo! Finance. « Donc je dois dire qu’il n’y aura personne dans les gradins, ce qui sera une sacrée expérience pour les joueurs et les téléspectateurs. »

Même s’il va voter ce jeudi, avec les 29 autres de la ligue, pour la formule de reprise de la saison et qu’il assure que cela va se dérouler à Disney World, le propriétaire des Clippers avance que c’est bien la ligue qui a la main sur les événements.

« La ligue, au nom des propriétaires, aura le dernier mot. Les propriétaires auront sûrement leur mot à dire et ont déjà la chance de voter, mais ce sont véritablement les dirigeants de la NBA qui comprennent ce qu’il se passe. Certaines choses sont livrées aux propriétaires, en toute transparence, d’autres non, car c’est compliqué et c’est nécessaire de conserver un certain secret. »