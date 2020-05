La NBA veut reprendre la saison le 31 juillet

Si la NBA et les propriétaires ne sont pas parvenus à s’entendre sur les modalités de la reprise du championnat, en revanche, Adam Silver a lâché une info très importante : la date de reprise des matches. Selon The Athletic et Yahoo! Sports, la NBA aurait fixé au 31 juillet la date-butoir pour reprendre les matches. Ce n’est pas si étonnant puisque dans le communiqué de presse informant de discussions avec Disney pour accueillir la fin de saison à Orlando, la NBA parlait de « fin juillet ».

A priori les franchises arriveront sur place vers le 15 juillet pour effectuer les 15 derniers jours de leur « training camp », et il ne reste plus qu’à connaître la formule choisie. Les propriétaires ne parviennent toujours pas à s’entendre mais ils font confiance à Adam Silver pour trouver la solution la plus juste et la plus pratique.

Pour l’instant, l’idée d’un tournoi qualificatif aux playoffs (« Playoffs Plus ») tiendrait la corde, ce qui permettrait d’inviter les huit premiers de chaque conférence, ainsi que des formations comme San Antonio, Portland, Sacramento et New Orleans pour se disputer la 8e place à l’Ouest.