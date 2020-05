Pour la reprise de la saison NBA, 53% des GM veulent uniquement des playoffs

Il y a moins d’une semaine, on apprenait que la NBA avait décidé de sonder les GM sur les différents scénarios de reprise de la saison. Une multitude de questions étaient ainsi posées.

La principale était bien sûr le format de la reprise. La ligue proposait trois solutions : une reprise de la saison régulière, les playoffs directement, ou un format « playoffs plus », c’est-à-dire un tournoi entre toutes les équipes encore en lice pour les dernières places qualificatives, avec les playoffs dans la foulée.

Les résultats sont partagés d’après les informations recueillies par The Athletic. Ainsi, 53% des GM sont pour une reprise avec uniquement des playoffs, sans aucun match de saison régulière. 53%, ça représente exactement 16 équipes sur 30, soit le nombre de qualifiés pour les playoffs…

Ils sont 27% pour reprendre la saison avec un tournoi qualificatif aux playoffs, tandis que si la NBA choisit de disputer une fin de saison régulière, 60% préfèrent une saison à 72 matches plutôt qu’à 76. En cas de tournoi de qualification (« Playoffs Plus »), 83% souhaitent que ça concerne 20 équipes et plus.

53% sont pour un système de playoffs avec conférence

À propos de la reprise de la saison en elle-même, les 14 équipes actuellement non qualifiées pour les playoffs sont partagées : 50/50. Pour les playoffs, ils sont 53% à vouloir conserver un système classique et 47% à être favorable à une fusion des conférences.

Adam Silver et la NBA peuvent se servir de ces chiffres pour réfléchir à la reprise, mais ils savent aussi que chaque dirigeant a sans doute voté pour son propre intérêt, comme le prouve les 53% pour une reprise uniquement en playoffs. De toute façon, les GM n’auront pas leur mot à dire sur la décision finale puisque la ligue a annoncé qu’il ne s’agissait que d’une consultation et qu’il n’y aurait pas de vote.