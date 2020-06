La NBA aurait trouvé son complexe hôtelier à Disney World

Deux mille chambres. Des dizaines de suites. Plusieurs plans d’eau. Une salle de sport. Des lieux de promenade. Le tout sur plus de 20 000 m². C’est le complexe Coronado Springs Resort, situé au coeur de Disney World, et selon Yahoo! Sports, Disney et la NBA seraient parvenus à un accord pour que la NBA et les équipes y logent lors de la reprise de la saison. Ce serait le lieu principal.

Selon nos confrères, tout devrait être signé cette semaine pour que les préparatifs puissent démarrer le plus vite possible, et cet accord obligerait Disney à fermer cette partie au public. La NBA a d’autres complexes hôteliers en vue, mais celui-ci a l’avantage d’être proche du ESPN Wide World of Sports Complex où se dérouleront les rencontres et les entraînements. Si la saison NBA reprend évidemment, et la réponse est prévue pour jeudi.