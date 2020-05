Reprise de la NBA : un retour à 22 franchises entériné jeudi ?

Adam Silver a discuté avec les propriétaires hier, et si la NBA réfléchit encore à ses options, ESPN assure qu’un scénario se dessine : celui du format « Playoffs Plus », avec 22 équipes qui rejoindraient la « bulle » de Disney World afin de disputer quelques matchs de saison régulière, plus un tournoi de qualification avant les playoffs.

En plus des 16 équipes actuellement dans le Top 8 de chaque conférence (Milwaukee, LA Lakers, Toronto, LA Clippers, Boston, Denver, Utah, Miami, Oklahoma City, Houston, Indiana, Philadelphie, Dallas, Memphis, Brooklyn et Orlando), la NBA devrait ainsi inviter les équipes étant à moins de six victoires des playoffs. Il s’agit de Portland, New Orleans, Sacramento, San Antonio et Phoenix à l’Ouest, et de Washington à l’Est.

Mais un scénario d’un retour à 20 équipes pour finir la saison est également possible, et dans ce cas-là, Phoenix et Washington ne rejoindraient pas Orlando.

Ce qui semble acté, en tout cas, c’est que la NBA ne convoquera pas les 30 équipes à Disney World, car il paraît illogique de multiplier les risques de contamination pour des matchs sans enjeu. Le vote se tiendra jeudi prochain, et Adam Silver a besoin du soutien de 75 % des propriétaires derrière son projet.

Les dirigeants arriveront-ils à s’entendre, les franchises étant assez divisées au sujet des formats, en fonction de leurs propres intérêts ? « Nous sommes derrière Adam Silver sur ce point », assure un propriétaire anonyme à ESPN. « Les postures vont s’arrêter. Rien ne pourra de toute façon être parfait pour tout le monde ».