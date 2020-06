Reprise de la saison : la NBA peaufine sa formule à 22 équipes

16, 20, 22 ou 30 équipes ? A priori, et sauf revirement de dernière minute, la NBA va convoquer 22 équipes à Orlando pour y terminer la saison. Aux 16 formations virtuellement qualifiées pour les playoffs, la ligue va ajouter les Wizards à l’Est, ainsi que les Blazers, les Kings, les Spurs, les Pelicans et les Suns à l’Ouest.

L’idée serait toujours d’atteindre les 72 matches de saison régulière pour chaque équipe conviée, puis d’effectuer un « play-in », un tournoi préliminaire pour déterminer le dernier qualifié de chaque conférence. Reste à connaître les modalités de ce tour supplémentaire puisque le 8e devrait disposer d’un avantage (victoire ?) avant d’attaquer ce tournoi pour compenser l’absence d’avantage du terrain.

Les équipes non invitées ne veulent pas être laissées de côté…

C’est jeudi que la NBA et le bureau directeur, composé des 30 propriétaires, vont voter pour la formule choisie, et selon ESPN, des équipes des « petits marchés » ont plaidé leur cause pour que les 30 franchises soient à Orlando. Pourquoi ? Tout simplement parce que les huit équipes non invitées vont se retrouver avec une pause de neuf mois entre l’arrêt de la saison et la prochaine, visiblement programmée en décembre. C’est Clay Bennett, le propriétaire du Thunder, assuré pourtant d’être à Orlando, qui serait monté au créneau, expliquant que dans les petits marchés, il est indispensable que les équipes jouent pour former les joueurs, préparer le retour du public, lancer les campagnes d’abonnement mais aussi attirer les sponsors. Il faut occuper le terrain pour ne pas perdre son public.

Des franchises comme les Hawks et les Warriors, qui n’ont plus rien à jouer, auraient entendu l’argument, et seraient donc prêtes à jouer des rencontres, même pour du beurre. Mais pour la NBA, il reste moins risqué de convoquer 22 équipes que 30, et ses dirigeants réfléchiraient à un tournoi d’été entre ces huit franchises. Une sorte de « summer league » qui permettrait aux joueurs de retrouver les terrains et aux franchises de travailler le collectif. Pourquoi pas à Las Vegas qui s’était proposée pour accueillir la reprise de la saison…