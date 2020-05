Sportifs les mieux payés en 2020 : trois joueurs NBA dans le Top 10

L’arrêt du sport mondial pendant plusieurs mois, suite à l’épidémie de Covid-19, a logiquement frappé le portefeuille des sportifs.

Pour son classement annuel des sportifs les mieux payés au monde, Forbes a constaté que les 100 athlètes de sa liste avaient gagné au total 3.6 milliards de dollars. C’est énorme bien sûr, mais c’est 9 % de moins qu’en 2019.

Néanmoins, avec 106.3 millions de dollars gagnés entre le 1er juin 2019 et le 1er juin 2020, Roger Federer prend la première place du classement, lui qui n’était que cinquième en 2019. La légende du tennis est suivie par Cristiano Ronaldo (105 millions), Lionel Messi (104 millions) et Neymar (95.5 millions).

35 joueurs NBA dans le Top 100

C’est donc en 5e position que se trouve le premier joueur NBA. Comme l’an passé, c’est toujours LeBron James avec ses 88.2 millions de dollars. Derrière lui, à la 6e et 7e places, Stephen Curry (74.4) puis Kevin Durant (63.9).

Comme en 2019, la NBA est la ligue la plus représentée avec 35 joueurs dans le Top 100, dont trois dans le Top 10 et cinq dans le Top 20 avec James Harden et Russell Westbrook, en plus des trois déjà cités.

Chez les sportifs français, c’est Kylian Mbappé, 36e avec 33.8 millions de dollars, qui arrive le premier dans le classement. Enfin, c’est une première depuis 2016, deux femmes se glissent dans ce classement. Et pas des moindres puisque la joueuse de tennis Naomi Osaka, 29e avec 37.4 millions, devient le sportive la mieux payée de l’histoire. Elle est accompagnée de Serena Williams, en 33e position avec 36 millions.