Le 25 mai 2017, LeBron James devient le meilleur marqueur de l’histoire des playoffs

Divin à Boston, à l’image de toute son équipe, dans les deux premiers matches d’une série où les Celtics ont été découpés en morceaux, LeBron James revenait dans le Massachusetts lors du Game 5, pour terminer le travail dans cette finale de conférence et se qualifier encore une fois pour les Finals.

« Encore une fois », car il s’agirait de sa septième participation consécutive (il s’arrêtera à huit) ! Et, afin de rendre ce match un peu plus inoubliable, il avait aussi la possibilité de devenir le meilleur marqueur de l’histoire des playoffs, devant Michael Jordan. Rien que ça.

L’atmosphère de Boston lui est agréable et l’ailier des Cavaliers va planer sur la rencontre : 35 points (à 13/18 au shoot et 4/7 à 3-pts), 8 rebonds et 8 passes en 34 minutes. C’est en troisième quart-temps, sur un panier primé, qu’il va définitivement dépasser l’ancien arrière des Bulls (5 987 points marqués). L’honneur suprême pour lui.

« Je porte le numéro 23 grâce à Michael Jordan et je suis tombé amoureux du basket grâce à lui et ses exploits », commentait le « King » après la rencontre. « Lorsque l’on est gamin, c’est un peu Dieu, et je n’imaginais pas devenir un jour comme Mike. J’ai tout fait comme lui. Je shootais des fadeaways avant de savoir comment les faire. J’ai porté un manchon sur le mollet. J’ai porté des shorts très courts. J’ai porté des chaussures rouge et noire avec des chaussettes blanches. Je faisais tout comme lui. »

Seul sur sa planète

Si LeBron James a eu besoin de plus de matchs que Michael Jordan pour inscrire autant de points que lui, il y est arrivé en prenant également moins de shoots que « His Airness ». Et c’est justement cet aspect qui est impressionnant chez lui, car le quadruple champion NBA n’est pas de cette race de scoreurs comme pouvaient l’être les Michael Jordan, Kobe Bryant, et autres Allen Iverson et Kevin Durant.

Rappelons d’ailleurs qu’il est le deuxième passeur le plus prolifique de l’histoire des playoffs (2 067), derrière un certain Magic Johnson (2 346).

« Je ne suis pas un scoreur, et je ne veux pas être catalogué comme tel. Je peux marquer, mais je suis un créateur. Un joueur. Mettez-moi sur un terrain, et je trouverai un moyen de réussir. Quand on parle de scoreurs, il y en a eu de très grands dans l’histoire de la NBA. Des gars qui prenaient beaucoup de tirs et qui marquaient beaucoup de points. Mais je n’en fais pas partie. »

Seul joueur de l’histoire à dépasser les 8 000 points en playoffs, LeBron James a ensuite connu un coup d’arrêt avec les Lakers, en ne participant pas à la « postseason » 2019. Mais il avait bien creusé l’écart avant, avec Cleveland, grâce à ses immenses playoffs 2018 (748 points marqués, le deuxième plus gros total de tous les temps, sur une campagne). Sans oublier après, avec Los Angeles, grâce à son gros passage dans la « bulle » en 2020 (580 points, le sixième plus gros total de sa carrière, sur une campagne).

Actuellement, le quadruple MVP des Finals compte précisément 8 162 points en playoffs. Loin, très loin devant la concurrence, car il possède plus de 3 000 points d’avance sur Kevin Durant (4985 points), le deuxième scoreur le plus prolifique, à ce stade de la compétition, parmi les joueurs encore en activité.

LeBron James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 CLE 79 40 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.7 3.5 0.7 20.9 2004-05 CLE 80 42 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.4 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2 2005-06 CLE 79 43 48.0 33.5 73.8 1.0 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4 2006-07 CLE 78 41 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3 2007-08 CLE 75 40 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0 2008-09 ★ CLE 81 38 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.3 1.7 1.7 3.0 1.2 28.4 2009-10 ★ CLE 76 39 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7 2010-11 MIA 79 39 51.1 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7 2011-12 ★ MIA 62 38 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.6 1.9 3.4 0.8 27.2 2012-13 ★ MIA 76 38 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.3 1.5 1.7 3.0 0.9 26.8 2013-14 MIA 77 38 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1 2014-15 CLE 69 36 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3 2015-16 CLE 76 36 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3 2016-17 CLE 74 38 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4 2017-18 CLE 82 37 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.7 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5 2018-19 LAL 55 35 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4 2019-20 LAL 67 35 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3 2020-21 LAL 45 33 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0 2021-22 LAL 56 37 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3 2022-23 LAL 55 36 50.0 32.1 76.8 1.2 7.1 8.3 6.8 1.6 0.9 3.2 0.6 28.9 2023-24 LAL 71 35 54.0 41.0 75.0 0.9 6.4 7.3 8.3 1.1 1.3 3.5 0.5 25.7 Total 1492 38 50.6 34.8 73.6 1.2 6.3 7.5 7.4 1.8 1.5 3.5 0.7 27.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.