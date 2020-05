Nike : la Zoom Freak 2 sous toutes les coutures

Chaque mois apporte de nouvelles fuites pour la Zoom Freak 2. Après les premiers clichés flous et un coloris noir, retour à la paire verte et blanche.

La tige est basse mais les détails très nombreux. Le numéro du joueur à l’intérieur du pied, son logo à l’extérieur, les prénoms de ses parents et ses frères sous la semelle, sans oublier l’inscription « Freak » sur la languette. Difficile de ne pas comprendre que ce modèle est destiné à Giannis Antetokounmpo.

Du côté technique, on remarque que des poches Zoom Air sont annoncées à l’avant et à l’arrière. Il n’y en avait qu’à l’arrière sur le premier modèle.

Toujours pas de date de sortie officielle pour cette Zoom Freak 2.

via Kick on Fire et koala_hsh

Procurez-vous maintenant sur Basket4Ballers.com les Why Not Zer0.3 de Russel Westbrook dans son coloris Bred alliant style et performance notamment grâce à un strap au milieu du pied pour un maintien optimal.