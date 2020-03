Nike : la première image volée de la Zoom Freak 2

L’utilisation d’une virgule surdimensionnée semble être le signe distinctif choisi par Nike pour la Zoom Freak. Après le grand swoosh retourné de la Zoom Freak 1, le logo devrait revenir dans le bon sens sur le prochain modèle. À l’endroit, mais pas discret, puisqu’il va recouvrir une bonne partie de l’extérieur du pied.

Dans l’ensemble, la Zoom Freak 2 semble vouloir aller un peu plus loin. Les lignes sont plus nettes, la semelle plus découpée sous le milieu du pied. Plus verte, aussi, même si ce coloris ne devrait être qu’une des multiples déclinaisons au catalogue.

Pour rappel, la Zoom Freak 1 était cette saison la signature la moins chère de la gamme Nike. Avec son système de laçage simple, une silhouette toujours basse et un amorti qui s’annonce encore basique, la deuxième du nom semble bien partie pour garder ce titre.

Aucune information pour le moment sur la date de sortie de cette chaussure.

via @Sneakerhighway23

