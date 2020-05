Draft 2020 : les Warriors n’excluent pas d’échanger leur meilleur choix

Après une saison catastrophique, les Warriors se préparent à vivre une intersaison excitante avec notamment un choix de Draft espéré à la meilleure place possible du Top 5 de la Draft 2020, qui sera déterminé à la « lottery ».

Alors que tous les profils les plus intéressants de la classe 2020 sont cités dans les rumeurs comme potentielles cibles des Warriors, de James Wiseman à LaMelo Ball en passant par Anthony Edwards, Deni Avdija ou Tyrese Haliburton, on a appris la semaine dernière que Steve Kerr avait prévu de faire un voyage en France afin d’observer Théo Maledon et Killian Hayes à l’œuvre, avant que l’épidémie de Covid-19 ne vienne chambouler ses plans. Le signe que Golden State se préparait à toutes les possibilités.

Tous les scénarios restent envisageables

Bob Myers a confirmé cette tendance, assurant que toutes les options restaient envisageables, y compris même d’échanger leur choix de Draft si une franchise venait à mettre des éléments dignes d’intérêt dans la balance.

« Oui, nous allons prendre tout ça en considération, » a-t-il déclaré à NBC Sports. « Maintenant, je ne crois pas que les gros titres devraient dire que nous allons échanger notre choix. Donc, soyez clair sur le fait que j’ai dit « prendre en considération », a-t-il ensuite tempéré.

Le cru 2020 n’étant pas attendu comme exceptionnel (et les méthodes de supervision étant exceptionnellement restreintes), Golden State pourrait ainsi trouver plus judicieux de récupérer un profil plus expérimenté pouvant apporter tout de suite, même si l’équipe de Steph Curry venait à tirer le premier choix. Comme l’avait déjà confié le propriétaire Joe Lacob le mois dernier, les Warriors vont examiner « tous les scénarios ».

Bob Myers a notamment consulté Travis Schlenk, ancien de la maison devenu ensuite GM des Hawks de 2017 à 2019 et aujourd’hui président des opérations basket de la franchise d’Atlanta, qui s’était donc retrouvé au cœur de l’échange entre Luka Doncic et Trae Young lors de la Draft 2018.

« Il a dit qu’il y avait beaucoup d’activité, que ça dépend de la tendance et de ton aptitude à être ouvert à faire quelque chose, » a poursuivi Bob Myers. « Plus tu es haut dans la Draft, plus tu as d’options pour faire des mouvements. Le truc à propos d’échanger ou pas notre choix, c’est qu’on veut prendre la meilleure décision possible. Notre meilleur choix pourrait être de drafter un joueur, ou d’échanger notre choix. On ne saura pas tant qu’on ne saura pas exactement ce qu’on peut faire, avec les offres qu’on recevra », a-t-il résumé.