Draft 2020 : Tyrese Haliburton décidé à quitter Iowa State pour la NBA

Comme d’autres avant lui, tels que Tre Jones de Duke ou encore Anthony Edwards de Georgia, le meneur sophomore d’Iowa State, Tyrese Haliburton, a décidé de se présenter à la prochaine Draft NBA, selon ESPN.

Classé n°7 dans le Top 100 d’ESPN, le meneur des Cyclones fait figure de gros potentiel sur le poste de meneur. Avec 15 points, 6 passes et 6 rebonds de moyenne (plus 2 interceptions) cette saison, il a surtout confirmé les belles prédispositions de sa campagne de freshman.

Blessé au poignet en février, Tyrese Haliburton n’a pu finir la saison mais sa soixantaine de matchs en NCAA ont prouvé qu’il était un solide organisateur à la mène (5 passes) et un bon shooteur de loin (43%).

Membre de l’équipe américaine U19 qui a remporté l’or l’été passé, il a constamment fait monter sa cote depuis sa sortie du lycée, à Oshkosh dans le Wisconsin, grâce à sa très bonne lecture du pick-and-roll et son intelligence de jeu. Et ce malgré son physique frêle et des difficultés à se créer son propre tir.

Cousin éloigné d’un certain Eddie Jones, Tyrese Haliburton est en tout cas un choix à suivre pour les franchises en quête d’un joueur solide, peut-être en première rotation à la mène.