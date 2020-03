Potentiel premier choix de la Draft 2020, Anthony Edwards fonce vers la NBA

Sans aucune surprise, Anthony Edwards a annoncé qu’il quittait la NCAA pour se présenter à la Draft 2020.

« Je veux juste annoncer mon inscription à la Draft 2020 de la NBA », a-t-il expliqué, engageant l’agent Omar Wilkes (Trae Young, Cam Reddish…) de l’agence Octagon pour le représenter. « Je pense que je devrais être numéro un, sans aucun doute. C’est la seule place où je pense que je devrais aller. »

Petit à petit, l’arrière de 1m96 s’est en effet imposé un peu partout comme le premier choix quasi unanime car il semble être le seul joueur de la cuvée à avoir le potentiel pour devenir un « franchise player » à terme.

Ancien petit phénomène du football américain, qui a ensuite transité vers le basket, Anthony Edwards a surtout pour lui un physique exceptionnel, et une puissance rare.

« Je pense qu’il doit être une option réaliste pour le premier choix », assure notamment un scout NBA à 247Sports. « Il a la taille et la force pour la position avec la capacité de mettre des tirs et de créer pour les autres. Il a montré des bonnes choses défensivement et peut avoir un impact des deux côtés du terrain. Il a le potentiel pour devenir une future superstar ».

Avec ses 19.1 points, 5.2 rebonds et 2.8 passes par match cette saison à Georgia, à 40% de réussite dont 29% de loin, Anthony Edwards a tout de même de gros axes de progression, notamment ce shoot extérieur à améliorer. En ce sens, il rappelle un peu Dwyane Wade ou Donovan Mitchell lors de leur arrivée en NBA.

Un profil qui n’en fait pas un premier choix certain, même si la promotion n’a pas d’autre superstar potentielle, car le musculeux arrière semble parfois absent sur le terrain, même s’il a affiché une bonne vision du jeu.