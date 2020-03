Draft 2020 : Tre Jones va quitter Duke pour la NBA

Il y a un an, Tre Jones décidait de rester une saison de plus à Duke, et il a bien fait. Le petit frère de Tyus s’est nettement amélioré dans son année « sophomore » pour passer de 9.4 pts par match à 16.2 pts de moyenne, le tout avec une meilleure adresse à 3-points (36% contre 26%) alors que la ligne a été reculée. On ajoute 6.4 pds et 4 rbds, mais aussi les trophées de meilleur joueur et meilleur défenseur de l’ACC et on obtient un profil très intéressant pour la prochaine Draft.

Justement, c’est Mike Krzyzewski qui a annoncé que son meneur de jeu allait faire le grand saut. « Evidemment, on sait que Tre Jones va partir, et ce quel que soit le moment où il va l’annoncer » a lâché le coach de Duke sur 247sports.com. Coach K. évoquait la saison des Bluedevils et ses ambitions pour la saison prochaine, et il devra donc composer sans son meilleur joueur, et c’est évidemment une habitude pour lui.

Quant à Jones, son physique (1m90, 84 kg) inquiète un peu les scouts, mais c’est un bon dribbleur, actif en défense, et pour l’instant, son nom apparaît dans la 2e partie du premier tour dans les différentes « mock draft ».