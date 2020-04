Les Warriors ne seraient intéressés ni par James Wiseman, ni par LaMelo Ball

Pas de chance pour les Warriors : l’année où ils ont le pire bilan de la ligue et vont choisir très haut à la Draft, celle-ci est pleine d’incertitudes. Ils ne seraient d’ailleurs pas intéressés par deux des trois joueurs que toutes les « mock drafts » placent dans leur Top 3, selon le San Francisco Chronicle.

James Wiseman est un gros talent, mais il n’a joué que trois matchs à la fac à cause de sa suspension, et son profil de pivot pur n’est pas forcément essentiel dans le système de Steve Kerr. LaMelo Ball a lui été élu rookie de l’année dans le championnat australien, mais au terme d’un parcours chaotique, en partie à cause de ce paternel qui prend de la place et dont beaucoup de franchises ont peur. Y compris Golden State, apparemment.

On peut en déduire que s’ils sont dans le Top 3 après la lottery (qui se tiendra au plus tôt le 19 mai), les Dubs pourraient chercher à échanger leur choix de Draft. S’ils n’y arrivent pas, le San Francisco Chronicle croit savoir qu’ils jetteraient logiquement leur dévolu sur Anthony Edwards, peut-être le plus gros potentiel de la cuvée.

Viendrait après sur leur liste l’ailier israélien Deni Avdija, considéré comme le meilleur prospect international cette année, ou Tyrese Haliburton, que les dirigeants californiens préfèreraient à Lonzo Ball.