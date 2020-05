Draft 2020 : Killian Hayes et Théo Maledon dans le viseur des Warriors ?

Lentement mais sûrement, les Warriors se préparaient à vivre une Draft excitante avec dans l’espoir de décrocher un choix dans le Top 5. En attendant la « lottery » qui désignera l’ordre des équipes invitées à choisir, Golden State s’est préparé pour plusieurs éventualités.

Selon Ethan Strauss, de The Athletic, la franchise de Stephen Curry aurait jeté son dévolu sur trois joueurs : le phénomène israëlien Deni Avdija (19 ans) du Maccabi Tel-Aviv, un ailier ultra-polyvalent et les meneurs français Killian Hayes et Théo Maledon, attendus tous les deux au premier tour.

En quête d’un créateur pour remplacer Andre Iguodala et Shaun Livingston ?

Alors que les Warriors se dirigeaient vers une fin de saison sans playoffs, Steve Kerr s’était réservé un petit trip en Europe pour voir les deux prospects tricolores, avant que la crise du Covid-19 ne bouscule ses plans.

« Steve Kerr était censé se rendre en Europe et avait prévu d’aller regarder Killian Hayes et Théo Maledon. Avdija allait aussi être scouté davantage, donc je pense qu’ils allaient peut-être envoyer Kent Lacob (promu l’été dernier au sein du front-office) en Israël », a-t-il déclaré dans le podcast, « Light Years ».

Ave le pire bilan actuel en NBA, Golden State devrait avoir un choix dans le Top 5, ce qui lui permettra de choisir sans problème un des trois joueurs, s’il s’agit bien des cibles privilégiées par les Warriors.

Visiblement, le club cherche en tout cas des joueurs capables de créer du jeu, pour suppléer Stephen Curry et Draymond Green suite à la retraite de Shaun Livingston et au transfert d’Andre Iguodala, deux joueurs essentiels pour mettre en place l’attaque de l’équipe lors de la période 2014-2019, et qu’il faut désormais remplacer.