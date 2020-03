Draft 2020 : Killian Hayes fait le grand saut !

Avec Théo Maledon, il fait partie des deux meneurs français susceptibles d’être choisis très haut lors de la prochaine Draft. Sans surprise, Killian Hayes a donc annoncé à ESPN son intention de filer vers la NBA.

« Je me déclare officiellement à la Draft NBA », a-t-il ainsi écrit dans un email à Jonathan Givony, le spécialiste Draft de la chaîne américaine. « J’ai envoyé les papiers au bureau de la ligue et je suis très enthousiaste ».

Après avoir brillé lors des compétitions de jeunes, avec le titre de champion d’Europe en U16 puis une belle médaille d’argent au championnat du monde U17 ponctuée d’une place dans le meilleur cinq de la compétition, il avait continué sa progression à Cholet avant de partir s’aguerrir en Allemagne, au Ratiopharm Ulm.

Cette saison, il y tournait à 12.0 points et 5.6 passes de moyenne, à 49.7% d’adresse dans le championnat allemand, mais seulement 21.8% de loin, même si ça allait mieux (39%) en EuroCup.

Avec sa bonne taille (1m96), sa vision du jeu et sa capacité à utiliser toutes les menaces possibles sur le pick-and-roll, le meneur/arrière a boosté sa cote de l’autre côté du Rhin, même s’il lui faudra continuer de travailler sa main droite et sa capacité à encaisser les contacts.

Actuellement, il se prépare aux Etats-Unis, dans un processus pré-Draft chamboulé par l’épidémie du Covid-19.

« Depuis que la ligue allemande a été suspendue, ma famille et moi avons décidé de revenir aux États-Unis », explique-t-il. « Au début, je m’entraînais à la maison, mais mes entraîneurs ont trouvé une salle de gym privée que nous pouvons utiliser, alors j’ai travaillé mon jeu là-bas. Pour l’instant, tout est incertain. Je devais m’entraîner à Chicago avec Will Bynum, mais avec tout ce qui se passe et le championnat allemand qui veut reprendre la saison [à la fin avril], tout est flou pour le moment. »