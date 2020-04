Attendu dans le Top 5 de la Draft 2020, Deni Avdija fait le grand saut vers la NBA

Considéré comme le meilleur prospect international de sa génération et attendu dans le Top 5 de la prochaine Draft, l’Israélien Deni Avdija vient d’annoncer à ESPN qu’il allait bel et bien traverser l’Atlantique pour rejoindre la NBA.

Plutôt ailier, il est capable de jouer des postes 1 à 4 grâce à de bonnes dispositions physiques (2m05, 99 kilos) combinées à une super vision de jeu. Un profil atypique déjà validé sur la scène israélienne avec le Maccabi Tel Aviv, où il tournait cette saison à 7 points, 4 rebonds et 1.6 passe en 19 minutes de moyenne.

Et sur la scène internationale avec un titre de MVP du championnat d’Europe U20 conclu avec une ligne de stats bien complète : 18.4 points, 8.3 rebonds, 5.3 passes, 2.4 contres et 2.1 interceptions.

Si on devait le comparer à un autre joueur ? « Je n’aime pas être comparé » affirme-t-il. « Je pense que chaque joueur suit son propre chemin, a ses propres qualités et des forces. Je veux juste être le meilleur Deni possible. Je ne veux pas qu’on me compare à qui que ce soit. Je respecte tout le monde mais je veux juste être moi. »