Danny Ainge assure qu’il n’aurait jamais laissé filer Jayson Tatum à Phoenix

Récemment, Jayson Tatum a expliqué qu’il aurait aimé rejoindre Phoenix lors de la Draft 2017. L’ancien de Duke ne voulait même pas rencontrer Boston, qui avait alors le premier choix, afin de jouer dans l’Arizona.

« Je reviens à mon hôtel à Phoenix et je vais décoller pour rentrer chez moi, avant d’aller à New York pour la Draft. Là, mon agent m’appelle et me dit que Danny Ainge va faire cet échange et qu’il veut me voir à Boston pour un workout. Moi, je ne voulais pas aller à Boston puisque j’aimais Phoenix. Le temps y est agréable, j’allais avoir une belle maison avec piscine, avec ma mère. Mon agent voulait que j’y réfléchisse, pour l’histoire des Celtics, pour le fait que Brad Stevens était un bon coach, mais je ne voulais pas entendre tout ça. Je souhaitais rejoindre les Suns et je n’allais pas faire ce workout » assurait ainsi sur les ondes du podcast « All The Smoke ».

Mais Danny Ainge, le GM des Celtics, promet qu’il n’aurait jamais laissé filer Jayson Tatum.

Jayson Tatum, la cible de Boston depuis le début

« Il y a eu une histoire qui est sortie cette semaine sur le fait que Jayson voulait aller à Phoenix. Jayson n’aurait jamais rejoint Phoenix », affirme-t-il à Zach Lowe. « Même s’il n’était pas venu pour cette deuxième séance d’entraînement avec nous, quelques jours avant la Draft, nous allions quand même prendre Jayson Tatum. »

Le dirigeant du Massachusetts a déjà plusieurs fois expliqué qu’il était même prêt à prendre Jayson Tatum avec son premier choix, mais qu’il était certain que les Lakers prendraient Lonzo Ball avec le deuxième choix, et il a donc profité de l’intérêt des Sixers pour Markelle Fultz pour négocier un « trade down ».

Les Celtics sont ainsi descendus à la troisième position de la Draft, laissant le premier choix aux Sixers (en échange d’un choix supplémentaire au premier tour en 2019).

« C’est une question à laquelle je ne peux pas répondre, honnêtement », assure-t-il lorsqu’on lui demande comment il était certain des choix de Philadelphie et Los Angeles. « Je ne peux pas répondre à cette question pour de nombreuses raisons. Mais, pour de nombreuses raisons, nous avions les yeux rivés sur Jayson Tatum. Nous étions très confiants que Philadelphie prendrait Markelle (Fultz) et que Lonzo (Ball) irait à Los Angeles. »

Quant aux Suns, qui avaient hérité du quatrième choix, ils ont finalement jeté leur dévolu sur Josh Jackson. Un joueur qui a beaucoup déçu, sur en dehors des terrains, et qui a été « offert » à Memphis deux ans plus tard.