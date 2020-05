Finalement convaincu par Mike Krzyzewski, Jayson Tatum ne voulait pas rencontrer les Celtics

C’était le plan attendu. Jayson Tatum, en provenance de Duke, devait atterrir à Phoenix, qui possédait le quatrième choix de la Draft 2017. Nous étions de cet avis dans notre ultime Mock Draft.

Un scénario confirmé par Jayson Tatum lui-même, sur les ondes du podcast « All The Smoke ».

« Une semaine avant la Draft, je suis allé à Phoenix pour rencontrer Earl Watson, parler au GM et voir leur centre d’entraînement », raconte l’ailier. « Je ne me suis pas entraîné, j’ai seulement échangé avec tout le monde. J’ai dîné avec Earl, qui était venu me chercher avec une Mercedes blanche. On a fait un petit tour, il m’a montré les maisons des joueurs. J’ai appelé ma mère et je lui ai dit que je voulais aller à Phoenix. Earl Watson disait qu’avec Devin Booker et moi, ça allait faire des dégâts. Ça me semblait pas mal du tout, j’ai alors pensé venir là-bas. »

Sauf que les Celtics, qui vont échanger leur premier choix contre le troisième pick de Philadelphie, ont des vues sur l’ailier. Ce qui n’est pas la meilleure nouvelle pour lui.

« Je reviens à mon hôtel à Phoenix et je vais décoller pour rentrer chez moi, avant d’aller à New York pour la Draft. Là, mon agent m’appelle et me dit que Danny Ainge va faire cet échange et qu’il veut me voir à Boston pour un workout. Moi, je ne voulais pas aller à Boston puisque j’aimais Phoenix. Le temps y est agréable, j’allais avoir une belle maison avec piscine, avec ma mère. Mon agent voulait que j’y réfléchisse, pour l’histoire des Celtics, pour le fait que Brad Stevens était un bon coach, mais je ne voulais pas entendre tout ça. Je souhaitais rejoindre les Suns et je n’allais pas faire ce workout. »

Peur de ne pas y trouver sa place

Pourquoi être aussi réticent à rejoindre les Celtics, qui sortaient d’une finale de conférence contre les Cavaliers de LeBron James, plutôt que les tristes Suns ?

« Car ils étaient la meilleure équipe de l’Est (ils affichaient le meilleur bilan, avec 53 victoires, en 2016-2017). Ils avaient Isaiah Thomas, Al Horford, Marcus Smart, Jaylen Brown, Jae Crowder. Je pensais que je n’allais pas jouer, que j’allais être en difficulté pour obtenir des shoots. »

C’est alors que Mike Krzyzewski entre en scène. L’ancien coach de Jayson Tatum à l’université prend son téléphone pour le convaincre de ne pas passer à côté de cette franchise mythique. Avec succès, car dès sa première année, Jayson Tatum s’imposera comme un des meilleurs joueurs de l’équipe et Boston échouera aux portes des Finals, éliminé encore une fois par la bande de LeBron James à l’issue du Game 7 de la finale de conférence.

« Coach K m’a appelé juste après mon agent. Il m’a dit que Brad Stevens était un grand coach et que Boston serait un bon endroit pour moi, que j’allais énormément y apprendre. Donc j’ai changé d’avis et j’y suis allé. Finalement, ça a superbement fonctionné et je suis heureux à Boston. Jouer au TD Garden, c’est inégalable. Les fans sont incroyables. Voir ces 17 bannières de champions et tous les grands joueurs qui sont passés là-bas, c’est dingue. »