L’appel à la prudence de Jae Crowder

Alors que la franchise de Miami a rouvert les portes de son centre d’entraînement jeudi, Jae Crowder en a profité pour livrer son sentiment sur la situation actuelle, estimant que la santé des joueurs doit rester la priorité.

« Je ne veux pas avoir l’impression qu’on se précipite parce que les gens à la maison, qui ne font rien, veulent simplement nous regarder jouer au basket et nous regarder travailler », a-t-il déclaré à SportsCenter avant de préciser qu’il voulait « vraiment revenir » au jeu lui aussi.

Jae Crowder ne veut ainsi pas être de la chair à canon et rappelle la priorité actuelle : la santé des acteurs.

« Je veux juste être en sécurité, » a-t-il ajouté. « Bien sûr, le basket me manque, c’est le cas pour tout le monde. On aime beaucoup travailler. Mais je ne veux pas avoir l’impression qu’on précipite les choses. Même si on perd beaucoup d’argent du point de vue de la ligue, que les salaires de tout le monde sont réduits et autre, je veux que tout le monde soit en sécurité ».

Jusqu’à ce qu’un protocole soit proposé et accepté par toutes les parties, reste désormais à faire preuve de patience.