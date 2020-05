Trae Young heureux d’avoir obtenu le respect de ses idoles

Après seulement deux ans passés dans la ligue, Trae Young a confirmé qu’il avait tout d’un futur grand.

Le meneur d’Atlanta, qui restait sur 29.6 points et 9.3 passes décisives cette saison, sait toutefois qu’il lui reste encore beaucoup de chemin à parcourir. L’ancien pensionnaire d’Oklahoma, d’où il est originaire, avance à son rythme et continue de prouver qu’il est sur la bonne voie.

Pour assumer son statut de leader dès son arrivée en NBA, à tout juste 20 ans, Trae Young a confié au podcast « All The Smoke » qu’il avait pu compter sur l’aide précieuse de Vince Carter dans le vestiaire des Hawks.

« Vince m’a donné beaucoup de conseils ces deux dernières saisons, » explique-t-il. « On a beaucoup parlé de la façon de gérer mon statut. Il a été une star, un « franchise player », donc ça m’aide beaucoup d’avoir un gars comme lui à mes côtés, qui a été à ma position. Et ça va m’aider à avancer. J’espère qu’on n’a pas vu son dernier match, mais si c’est le cas, il a réussi une super année, une carrière incroyable, et ça aura été fun de pouvoir jouer avec lui. C’est une légende et il m’aide beaucoup à assumer mon rôle ».

« Je pratique ce sport pour le respect, pour obtenir le respect des autres »

S’il n’a pas encore pu s’habituer au goût de la victoire, Trae Young peut se satisfaire d’autres accomplissements.

Le principal est d’avoir obtenu le respect de ses idoles comme Kobe Bryant, dont la fille Gianna était une de ses fans, mais aussi de Dwyane Wade, qui avait échangé son maillot avec lui, le rookie, lors de sa tournée d’adieu la saison dernière, ou encore Vince Carter, son coéquipier, qui était déjà dans la ligue quand lui n’était pas encore né.

« Je vois ça comme une bénédiction, » ajoute-t-il. « Je pratique ce sport pour le respect, pour obtenir le respect des autres. J’ai toujours joué super dur et essayé de mettre le feu quand j’étais sur le parquet. Pour moi, recevoir le maillot de D-Wade pour son dernier match à Atlanta, pouvoir donner à Vince Carter, peut-être la dernière passe décisive de sa carrière, c’est une bénédiction. Ce sont des moments dont je me souviendrais toujours avec ces gens que j’ai admirés, et je vais continuer à les savourer ».