Draft 2020 : Joël Ayayi va tâter le terrain

Après Killian Hayes, Théo Maledon, Killian Tillie et Yves Pons, voilà qu’un cinquième « Frenchy » se déclare pour la prochaine Draft NBA, et c’est Joël Ayayi. À la différence de son coéquipier sénior forcément en partance, Joël Ayayi a précisé qu’il privilégierait tout de même un retour à Gonzaga.

De fait, le meneur/arrière n’a pas engagé d’agent et garde donc son éligibilité en NCAA. Il s’agit en d’autres termes de sonder un peu les scouts et les franchises, afin d’évaluer leur intérêt après une saison réussie.

« J’entre dans la Draft NBA, mais ma première option reste de revenir à Gonzaga » écrit-il ainsi dans un communiqué. « J’adore les coachs, l’école et mes coéquipiers. Il y a encore beaucoup d’incertitude sur ce qui va se passer pour la prochaine saison NCAA, donc m’inscrire à la Draft me donne un peu plus de temps pour évaluer tout ça. Je n’engage pas d’agent et je vais travailler directement avec coach Few et le staff de Gonzaga pour prendre la meilleure décision avant la date de retrait de la Draft. Zag up ! »

Élu meilleur joueur du tournoi final de la WCC, Joël Ayayi a montré de très belles choses pour sa deuxième saison officielle à Gonzaga. Après une première année « redshirt », puis une saison freshman sans trop de temps de jeu, il a tourné à plus de 10 points, 6 rebonds et 3 passes cette année. Il aura donc jusqu’à 3 juin prochain pour se décider.