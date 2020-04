Draft 2020 : le Français Yves Pons va tester sa cote

Élu « Defensive Player of the Year » de la SEC, Yves Pons (1m98, 21 ans) annonce à nos confrères d’Envergure qu’il s’est inscrit à la Draft, mais qu’il se laisse la possibilité d’effectuer sa quatrième et dernière année à Tennessee.

En clair, l’ailier français n’a pas pris d’agent et il va jauger l’intérêt des franchises NBA.

Titulaire toute la saison avec les Volunteers, l’ancien pensionnaire du Centre Fédéral tournait cette saison à 10.8 points, 5.4 rebonds et 2.4 contres de moyenne. C’est tout simplement l’un des meilleurs contreurs de la NCAA, et on se souvient notamment de son festival face à Kentucky en février dernier.