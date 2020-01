Interview Joël Ayayi : « Le coach a des attentes de haut niveau pour moi et j’ai les mêmes »

Joël Ayayi poursuit son petit bonhomme de chemin à Gonzaga. Débarqué à 17 ans dans le grand bain de la NCAA, avec une année de « redshirt » pour faire la transition, le jeune meneur français a connu une saison d’apprentissage délicate l’an passé, sans trop de temps de jeu. Mais cette année, il joue et il joue bien !

À 11 points, 7 rebonds et 4 passes de moyenne, Joel Ayayi s’est rapidement imposé comme titulaire de l’escouade classée n°1 dans le pays, rien que ça ! Pour la troisième année de suite, Basket USA a fait le point avec le Bordelais, sachant que ses performances nous ont donné beaucoup plus de matière à discuter…

Joël, comment vous sentez-vous cette saison ? C’est la saison de l’éclosion pour vous : passé du bout du banc à un job de titulaire.

Oui, ça a pris du temps, il a fallu deux ans mais voilà, comme je l’ai toujours dit, chaque chose en son temps. Patience et travail. Aujourd’hui, j’en suis récompensé, donc je suis content.

Vous tournez en moyenne à 11 points, 7 rebonds et 4 passes de moyenne (après 2 points et 1 rebond l’an passé), vous attendiez-vous à une telle production ? Aviez-vous même de telles attentes chiffrées ?

Je n’avais pas vraiment d’attentes, je voulais simplement être en capacité et en position d’aider l’équipe. J’ai cette opportunité maintenant et il faut que je rende cette confiance que le coach me donne sur le terrain.

« Jouer en Bleu aide beaucoup pour la confiance »

Comment vous êtes-vous préparé en amont ?

Je m’étais préparé à jouer cette année. J’avais un peu connaissance de l’effectif, et je savais que notre rotation allait être plutôt légère sur les postes arrières et que j’allais donc avoir une année importante. J’ai continué à travailler et j’ai maintenant une opportunité pour avoir une place dans le cinq de départ.

Aviez-vous imaginé pouvoir prétendre au cinq majeur si rapidement cette saison ? Est-ce quelque chose dont le coach vous a parlé avant l’été ou est-ce quelque chose que vous apprenez en revenant ?

Un peu des deux. Quand je suis parti avant l’été, j’avais une idée et en revenant, évidemment, il y a beaucoup de choses qui se sont éclaircies. Au bout de deux mois de présaison, ça s’est éclairci et c’est devenu facile.

Parlez-nous de votre été bronzé avec les Bleus, on imagine que ça vous a aidé avec de belles performances à 20 points, 5 rebonds et 3 passes de moyenne, plus une place dans le cinq idéal de la Coupe du Monde des moins de 19 ans ?

Jouer en Bleu aide beaucoup pour la confiance. C’est un tremplin, c’était une opportunité pour moi de construire ma confiance et quand je suis arrivé ici, j’ai pu avoir un niveau de confiance qui m’a permis d’être encore plus performant.

« Je savais que j’allais apporter à l’équipe cette année »

On vous voit intéressé par les pizzas à côté, et justement, on voulait vous parler de votre régime. Êtes-vous toujours dans votre programme de prise de kilos ? Où en êtes-vous, ça porte ses fruits ?

Oui, je continue à manger beaucoup. Des bonnes choses évidemment. Je dois continuer à manger et à prendre du poids. Là, je suis à 177 pounds (soit 80 kg) et je veux être à 180 (soit 82 kg) à la fin de l’année. C’est dur pendant la saison de prendre du poids mais après, pendant l’intersaison, l’objectif sera d’arriver à 185 (soit 84 kg). De tendre vers ça.

De même, suivez-vous un programme spécifique en musculation ?

C’est sûr, ça sert, ça aide beaucoup. C’est beaucoup de travail mais ça prend du temps. Les résultats ne se voient pas immédiatement donc il faut continuer à pousser. C’est sûr que ça se fait sentir quand même.

Quelle est la plus grosse différence pour vous cette saison ?

D’avoir l’opportunité d’aider l’équipe sur le terrain. C’est une réponse facile pour moi car l’an dernier, je regardais les matchs depuis le banc le plus souvent. Cette année, j’ai l’occasion d’avoir des minutes qui comptent, pas seulement des minutes à la fin du match.

Sentiez-vous que vous pouviez jouer dès la saison passée, pas forcément au même niveau mais c’était difficile de savoir qu’on est au niveau sans pouvoir le démontrer ?

Il y a un moment l’an passé où j’ai senti que j’aurais pu apporter. C’est aussi pour ça que je savais que cette année, j’allais pouvoir apporter à l’équipe. L’an passé, à partir d’un moment, je me disais : pourquoi pas moi ? Pourquoi ne pas rentrer sur le terrain ?

J’ai relevé trois de vos meilleures performances de la saison : 11 points, 10 rebonds, 6 passes face à North Carolina puis 15 points, 6 rebonds, 7 passes face à Arizona ou votre record à 21 points, 12 rebonds, 6 passes face à Southern Mississippi, quelle est votre préférée ?

Je pense que je prends Arizona, car on a joué ce match à l’extérieur, c’était un environnement délicat. Ils nous ont attaqués vraiment fort au début, donc il a fallu réagir. Et le fait d’avoir gardé le calme, d’avoir délivré des bonnes actions sur la continuité du match, j’ai beaucoup joué ce match-là. C’était une rencontre avec beaucoup d’intensité et beaucoup d’enjeu. C’était un match de très haut niveau.

« J’ai la confiance du coach, j’ai confiance en moi »

C’était contre Nico Mannion en plus, un des gros prospects NBA…

Oui, il y avait franchement beaucoup d’intensité. J’ai défendu sur lui sur quelques actions, même si c’était principalement notre meneur qui s’en occupait. Mais franchement, c’était un très bon match.

Pour revenir sur ce match (face à Portland), votre coach, Mark Few, n’a pas tellement apprécié votre performance en l’occurrence. Il nous a dit d’arrêter de vous chanter des louanges. Il faut que vous soyez concentré à maximum, sinon vous déjouez, vous êtes d’accord avec ça ?

Je pense qu’il a raison. Il attend plus de moi. Chaque jour, il en attend de plus en plus de ma part car il voit que je suis de plus en plus à l’aise. C’est normal qu’il ait de telles attentes de haut niveau pour moi et j’ai les mêmes attentes. Comme il l’a dit dans les vestiaires, c’est juste une question de concentration. Après, on a tous le droit à l’erreur mais il ne faut pas que ça se répète.

Comment expliquez-vous alors ce manque de concentration sur ce match ?

Je pense que mes problèmes de fautes m’ont un peu sorti du rythme. Mais c’est juste un de ces matchs où je n’étais pas dedans. Quand c’est comme ça, tu essayes juste d’aider l’équipe du mieux possible. Il n’y a pas de fatigue ou quoi, il n’y a pas vraiment d’explication. C’est un match à oublier et voilà.

Où pensez-vous avoir une belle marge de progression, immédiate ?

Je dirais défensivement d’abord, par rapport au scouting report et à la concentration, à ne pas se relâcher. Et offensivement, je pense que j’ai toujours des progrès à faire sur mon shoot, sur mon dribble. C’est un chantier en cours on peut dire, je continue à bosser dessus en continu.

On vous a vu relancer très vite sur le rebond défensif, plutôt à l’aise pour zigzaguer dans la défense, avec une vision du jeu en progrès également. Confirmez-vous notre impression ?

Oui, franchement, je me sens de mieux en mieux à chaque match. C’est cool car en début de saison, je me rappelle que je n’avais pas ce calme et cette confiance. Maintenant, tous les feux sont au vert. J’ai la confiance du coach, j’ai confiance en moi, c’est bien plus facile maintenant.

« On a une bonne équipe, mais on est très jeune »

Est-ce que vous sentez aussi que le regard a changé sur vous ? Le regard de vos coéquipiers, votre coaching staff mais aussi vos adversaires ?

Le regard a changé, oui, je le vois dans la manière dont je suis défendu. Je ne surprends plus personne entre guillemets. Les défenses sont plus serrées. Il y a eu quelques matchs où j’ai pas eu beaucoup de tirs et je sentais une défense plus serrée sur moi. C’est comme ça, il faut s’adapter, ce n’est pas négatif. Il vaut mieux que ce soit comme ça que les joueurs adverses ne défendent pas sur moi.

Vous êtes dans votre deuxième saison à la fac, à 19 ans seulement, comment voyez-vous la suite des opérations ? Pensez-vous déjà à cette suite ?

Je prends les choses match par match. On a vraiment une belle équipe cette année, je n’ai pas vraiment envie de me prendre la tête avec le futur. J’essaie juste de prendre les matchs un par un, de faire de mon mieux à chaque match et on verra à la fin de la saison.

Comme évoqué avec Nico Mannion, vous pouvez tout de même vous jauger par rapport aux prospects NBA, est-ce que vous commencez à vous comparer, à vous situer par rapport à tout ça (et donc la Grande Ligue) ?

Je ne me compare pas forcément, mais en même temps, je suis venu ici pour affronter les meilleurs. Donc c’est sûr que c’est cool et c’est quelque chose qui m’aide beaucoup à progresser. Mais chacun a son histoire, chacun a son parcours. Je poursuis ma route tranquillement et j’espère qu’on pourra gagner un titre NCAA en chemin.

À ce propos, quelles sont les chances des Zags pour le titre ultime cette année, vous êtes encore parmi les grands favoris ?

On a une bonne équipe, mais on est une équipe très jeune. On apprend tous les jours, comme aujourd’hui. On a une cible dans le dos et on ne doit pas se relâcher. On est un peu jeune et on arrive parfois un peu fébrile dans les matchs mais on réagit bien. C’est de ces erreurs qu’on doit apprendre, et ne pas les répéter. Surtout en mars.

Une dernière question, quel est votre cours préféré ?

Je suis « major » en management du sport maintenant. J’ai changé de « major ». J’avais études internationales avant et j’ai basculé comme ça, je vais pouvoir avoir mon diplôme en fin d’année !

Propos recueillis à Portland