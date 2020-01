Avec un super duo Tillie-Ayayi, Gonzaga confirme son statut de numéro 1 à Portland

Avec leur statut de n°1, les Zags débutent leurs matchs de conférence à Portland, et les deux joueurs tricolores de Gonzaga, Killian Tillie et Joël Ayayi, sont titulaires. Le meneur est présent au rebond offensif en début de 1e quart, et il confirme un premier écart après le layup (11-5). Killian Tillie manque plusieurs tirs de loin mais il est agressif et se fait justice aux lancers.

Les Zags semblent au-dessus mais les Pilots se battent sur tous les ballons. Les locaux reprennent même l’avantage après un ballon perdu par Ayayi. Tillie s’impose au poste bas malgré la prise à deux et Ayayi ramène son équipe devant avec deux paniers de suite mais Gonzaga est bien derrière à la pause, une première surprise (42-35).

Killian Tillie déchaîné en deuxième mi-temps

Le retour des vestiaires occasionne un retour à la réalité plutôt violent pour les garçons de Terry Porter. De -7, les Zags passent à +8 au moyen d’un 20-5 initial. Frustré en adresse, Killian Tillie trouve un floater avant d’intercepter un nouveau ballon et de conclure l’affaire au alley-oop rageur ! L’intérieur français est partout en deuxième mi-temps, avec un son premier tir primé (après trois échecs) et un contre dans la foulée.

Ayayi est là au rebond offensif et les Pilots ont définitivement perdu leur grinta… Ils sont étouffés par la défense des Bulldogs et écrasés par le potentiel offensif d’un Tillie déchaîné. Tout en maîtrise, Gonzaga fait le break et les deux Frenchies arrondissent leur lignes de stats dans la victoire implacable de Gonzaga (85-72).

En leader, Killian Tillie termine ainsi à 22 points, 2 rebonds, 3 interceptions – sa meilleure perf de la saison, alors que Joël Ayayi ajoute 13 points, 6 rebonds et 4 passes. Gonzaga enchaîne là un 15e succès en 16 matchs cette saison.