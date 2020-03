John Calipari réclame de la patience aux Knicks pour son ancien poulain, Kevin Knox

La suspension du championnat est venue couper une deuxième saison particulièrement poussive pour Kevin Knox. Devant les statistiques en baisse de leur ailier, les Knicks en sont même venus à s’interroger sur son avenir avec eux. Ses difficultés ne l’empêchent pas de recevoir un soutien de poids : son ancien coach à Kentucky, John Calipari.

Ce dernier, comme il l’avait déjà dit quelques semaines avant sa Draft, tient avant tout à rappeler une chose : son ancien poulain n’a que 20 ans. « Certains joueurs sont encore plus jeunes que leur âge réel. Et devinez quoi ? Il en fait partie. Il était le plus jeune joueur de cette Draft. Il apprenait à se connaître. Et j’en reviens à cette idée que c’est d’abord un combat contre soi-même. »

Un combat pour atteindre le degré de maturité nécessaire à une performance régulière à ce niveau. Le positif, selon John Calipari, c’est de pouvoir faire équipe avec un autre ancien de la maison Wildcats, Julius Randle. « Je me réjouis de savoir que Julius est avec lui pour lui apprendre à se battre, se battre pour tout. »

« Je ne l’ai jamais entendu se plaindre la moindre fois, » ajoute le coach. « Il accepte son sort : « Je suis responsable, je suis ce que les statistiques disent sur moi. Je suis responsable, j’ai encore du chemin à faire ‘. »

Malgré cette jeunesse, John Calipari n’oublie pas d’insister sur les qualités de bosseur de l’ailier, qu’il a eu sous ses ailes pour une seule saison.

« Personne ne va bosser plus dur que lui mais ça va prendre du temps. Ce qu’on ne veut pas, et des équipes l’ont fait dans cette ligue, c’est renoncer avec un jeune trop tôt. Et que soudainement, le gars revienne et que tout New York se dise : ‘Et si on l’avait gardé ? On l’a lâché. Pourquoi on a fait ça ?’ »