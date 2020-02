[Stats & Highlights] La réaction du Jazz, les glissades des Raptors et des Grizzlies

Belle et importante soirée pour les coéquipiers de Donovan Mitchell. Non seulement Utah a gagné, mais dans le même temps le Thunder s’est lourdement incliné contre Milwaukee. Une bouffée d’air frais pour le Jazz.

Dans l’autre match capital au niveau du classement, les Kings ont battu les Grizzlies. La meute pour la huitième place à l’Ouest se rapproche, alors que Memphis est en grande souffrance avec cinq défaites de suite.

Enfin, les Hornets ont infligé une seconde défaite de rang aux Raptors et redonnent ainsi espoir aux Celtics, troisièmes de l’Est, pour reprendre la deuxième place.

Orlando – Minnesota

Atlanta – Brooklyn

Miami – Dallas

Milwaukee – Oklahoma City

New Orleans – Cleveland

Phoenix – Detroit

Los Angeles Clippers – Denver

Toronto – Charlotte : 96-99

Les Hornets sont allés la chercher celle-là. Profitant d’un très mauvais second quart-temps des champions en titre, ils ont pris les commandes de la rencontre. Les Raptors reviennent et passent même devant à 2min30 de la fin. On imagine alors que Toronto va plier la partie. Mais Terry Rozier et Devonte’ Graham ont des réponses.

De plus, Kyle Lowry et consort manquent deux shoots importants et la balle revient dans les mains des Hornets à 2.1 secondes de la fin. Après des fautes des Raptors, les Hornets marquent trois lancers-francs et l’emportent. Le revenant Norman Powell a eu la balle d’égalisation au buzzer, mais c’est manqué.

Raptors / 96 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval P. Siakam 39 9/23 1/5 5/9 2 7 9 4 2 2 0 1 24 22 R. Hollis-Jefferson 28 2/8 0/0 0/0 1 8 9 1 6 0 1 0 4 7 O. Anunoby 40 5/12 2/6 4/5 4 5 9 3 3 6 0 0 16 26 K. Lowry 38 5/14 3/12 8/10 2 4 6 6 5 2 2 2 21 24 N. Powell 36 8/19 4/11 2/4 0 1 1 3 4 0 1 0 22 12 C. Boucher 16 2/3 0/1 0/0 1 1 2 1 1 0 0 0 4 6 P. McCaw 20 0/6 0/2 0/0 3 1 4 0 2 1 1 0 0 -2 M. Thomas 7 1/4 0/2 1/1 0 1 1 0 1 0 0 0 3 1 T. Davis 15 1/6 0/4 0/0 1 3 4 1 1 0 0 0 2 2 Total 33/95 10/43 20/29 14 31 45 19 25 11 5 3 96 Hornets / 99 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval P. Washington 31 6/15 2/7 1/3 2 7 9 0 5 0 2 0 15 11 M. Bridges 34 6/11 3/5 2/2 1 4 5 1 1 0 2 3 17 19 B. Biyombo 32 5/10 0/0 3/5 2 9 11 1 2 0 2 2 13 18 T. Rozier 36 6/12 3/4 3/3 1 5 6 6 2 0 1 0 18 23 D. Graham 35 5/13 4/10 4/6 0 4 4 5 3 0 5 0 18 12 J. McDaniels 24 3/9 1/4 2/2 2 5 7 1 3 1 1 2 9 13 C. Martin 12 0/1 0/0 0/0 2 3 5 3 2 0 0 1 0 8 C. Martin 23 1/1 0/0 2/2 0 4 4 6 2 1 2 0 4 13 W. Hernangomez 14 2/6 0/0 1/2 1 6 7 0 2 1 2 1 5 7 Total 34/78 13/30 18/25 11 47 58 23 22 3 17 9 99

Memphis – Sacramento : 101-104

Ça se corse pour les Grizzlies, qui s’inclinent pour la cinquième fois de suite et voient leurs concurrents directs grignoter leur retard. De’Aaron Fox, pourtant incertain avant la rencontre, a fait beaucoup de mal à Memphis avec ses 16 points en seconde mi-temps.

Ja Morant et compagnie accusaient neuf points de retard dans les trois dernières minutes. Ils ont réagi avec un 10-2, pour revenir à un point seulement. Mais Buddy Hield a assuré la victoire de Sacramento sur la ligne des lancers-francs. Malgré la dernière tentative de Tyus Jones.

Grizzlies / 101 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval K. Anderson 33 2/5 0/0 0/0 0 3 3 3 1 1 0 1 4 9 J. Valanciunas 32 4/14 1/3 4/4 6 19 25 0 1 0 1 2 13 29 J. Morant 35 7/17 1/5 5/7 1 2 3 11 2 0 2 0 20 20 D. Brooks 40 12/22 3/7 5/5 2 0 2 1 6 0 2 1 32 24 D. Melton 25 4/7 2/3 0/0 1 5 6 6 4 0 3 0 10 16 G. Dieng 23 2/7 0/4 1/2 0 7 7 0 0 1 1 1 5 7 T. Jones 19 3/7 0/2 0/0 0 2 2 3 1 1 2 0 6 6 Y. Watanabe 4 0/0 0/0 0/2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -2 J. Konchar 4 1/2 0/1 0/0 0 1 1 0 0 1 0 0 2 3 J. Jackson 24 4/10 1/5 0/0 0 3 3 3 0 3 1 0 9 11 Total 39/91 8/30 15/20 10 42 52 27 16 7 12 5 101 Kings / 104 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval N. Bjelica 33 5/15 2/8 1/2 2 9 11 2 2 1 1 0 13 15 H. Giles III 31 8/14 0/0 0/0 1 4 5 2 3 1 1 1 16 18 H. Barnes 33 1/6 0/3 5/6 1 3 4 2 1 1 3 0 7 5 D. Fox 33 10/19 3/6 2/3 1 3 4 5 3 2 1 0 25 25 B. Bogdanovic 27 1/9 1/7 2/2 1 7 8 4 1 1 0 0 5 10 A. Len 16 3/3 0/0 0/0 2 5 7 3 1 1 1 1 6 17 C. Joseph 15 1/4 1/2 2/2 0 0 0 4 1 1 0 0 5 7 K. Bazemore 29 5/9 2/4 1/2 0 4 4 0 2 2 1 1 13 14 B. Hield 23 4/12 2/8 4/4 0 4 4 2 2 1 1 0 14 12 Total 38/91 11/38 17/21 8 39 47 24 16 11 9 3 104

Utah – Washington : 129-119

Le Jazz a enfin brisé sa série négative. Cela s’est fait en deux temps. Un premier coup d’accélérateur en fin de troisième quart-temps et début de quatrième, avec un 11-0 porté par Jordan Clarkson. L’ancien des Cavaliers va pousser l’écart à 15 unités.

Ensuite, Bradley Beal, toujours aussi scoreur, réagit et les Wizards reviennent avec un 12-0. C’est alors le second coup d’accélérateur avec un Donovan Mitchell, maladroit jusque-là, qui enchaîne 10 points en 82 secondes pour emporter la mise.