Magic – Wolves : Terrence Ross en facteur X

« The human torch » a pris feu en début de quatrième quart-temps, délivrant le Magic d’une équipe de Minnesota des plus vaillantes sous l’impulsion de D’Angelo Russell (28 points, 7 passes décisives). En signant son record de points cette saison, avec un joli 7/15 à 3-points, Terrence Ross a ainsi été le facteur X d’un match resté longtemps indécis.

Les deux équipes lâchent les chevaux au cours d’un début de match porté sur l’offensive. Avec l’aide de Markelle Fultz et Nikola Vucevic, Evan Fournier enchaîne deux paniers pour placer Orlando en tête. Mais Minnesota réplique sans tarder, sous l’impulsion d’un D’Angelo Russell impliqué avec deux paniers à 3-points et un step-back à mi-distance (20-24).

Michael Carter-Williams et Mo Bamba résistent ensuite à Jarrett Culver et Kelan Martin, laissant les deux formations à égalité après 12 minutes (35-35).

Minnesota en mode traînard

Orlando reprend ses distances suite à un 8-2 conclu par deux paniers de Nikola Vucevic (53-45). L’écart monte jusqu’à +13 après un panier d’Evan Fournier et un lancer de Markelle Fultz (61-48). Mais il en faut plus pour écœurer l’appétit de ces Wolves qui passent à leur tour un 8-0, profitant au passage de la faute technique d’Evan Fournier, avec des paniers à 3-points signés D’Angelo Russell et Jordan McLaughlin (61-56).

Aux côtés d’un James Johnson inspiré en deuxième quart-temps, D’Angelo Russell permet à Minnesota de rentrer aux vestiaires plus que jamais dans le coup (69-65).

Plus le temps passe, plus le rapport de force s’inverse et les hommes de Ryan Saunders ne tardent pas à le démontrer en prenant l’avantage suite à un 12-2 alimenté par Naz Reid, Juan Hernangomez et Malik Beasley (76-79). D’Angelo Russell offre à son tour le plus gros avantage du match en faveur de Minnesota d’un 3-points qui porte la marque à 81-87.

Et Terrence Ross prit feu

L’Amway Center se prend au jeu et les joueurs de Steve Clifford aussi. Le dunk de Nikola Vucevic initie alors un 15-4 marqué par les 3-points de Terrence Ross et DJ Augustin qui permettent au Magic de virer en tête après trois quart-temps et un nouveau passage remarqué de Mo Bamba en fin de période (103-96).

Pour assurer le coup, Orlando peut compter sur le réveil de son joker de luxe, Terrence Ross. L’ancien ailier des Raptors compile 14 points en 5 minutes dont deux missiles à 3-points et un énorme dunk afin d’offrir 12 longueurs d’avance aux Floridiens. Terrence Ross ne s’arrête pas en si bon chemin et passe un reverse lay-up peu après, portant la marque à 119-106.

Malgré les dernières tentatives réussies de Juancho Hernangomez et Malik Beasley derrière l’arc, Terrence Ross et Nikola Vucevic s’attellent à maintenir l’écart jusqu’au bout pour signer un succès 136-125, le troisième de suite pour le Magic qui récupère ainsi la 7e place à l’Est.

Résumé sur Youtube