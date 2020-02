Le Heat résiste au gros coup de chaud de Seth Curry

Dans cette « Slovenian Night », le Heat se doit de l’emporter ce soir face à Dallas pour distancer les Sixers dans la course à la 4e place à l’Est. En bon leader, Jimmy Butler montre l’exemple en étant agressif. L’ailier All-Star profite de sa vitesse et de sa puissance pour attaquer le cercle mais aussi de trouver Bam Adebayo dans la raquette. Profitant aussi d’un Kris Nunn adroit de loin, Miami est dans son match (21-16).

En face, Dallas ne laisse pas le doute s’installer et semble vouloir jouer son jeu en attaque. Leur entrée offensive sur pick-and-roll est classique mais efficace. Seth Curry prend ses responsabilités et score à 3 puis à 2-points pendant que Luka Doncic trouve parfaitement ses coéquipiers ouverts comme le prouve sa passe pour Maxi Kleber dans le corner à 3-points (23-21).

Les entrées de Jae Crowder et Goran Dragic font du bien aux Floridiens et sans se poser de questions, les deux vétérans scorent à 3-points dans cette fin de 1er acte. Les deux équipes sont au coude à coude (31-31).

Jimmy Butler montre l’exemple

Les douze premières minutes du Heat ont rassuré les fans et les coéquipiers du soldat Dragic continuent de dominer. Le Slovène reçoit l’aide de l’homme à tout faire Kelly Olynyk et du sniper Duncan Robinson. Les Texans laissent leurs adversaires prendre le large (51-43). L’autre bonne nouvelle pour le Heat, c’est que Doncic n’a pas son influence habituelle sur le jeu de son équipe. Bien défendu par ses vis à vis, le prodige des Mavs tente de se rassurer sur la ligne des lancers-francs, mais il passe à côté de sa première période. Dallas souffre mais ne craque pas pour l’instant (54-51).

Mais les dernières minutes de cette 1er mi-temps restent compliquées pour les Mavs. Tout d’abord Nunn profite d’une erreur de communication de ses adversaires pour sanctionner à 3-points derrière le pick puis Dragic à 5 secondes de la mi-temps donne 8 points d’avance au Heat à la pause (63-55).

Seth Curry est en feu

La pause n’a pas permis à Dallas de régler ses problèmes défensifs. Trop laxistes, les Texans laissent Kris Nunn ou Duncan Robinson dans de trop bonnes conditions pour tirer. Les deux hommes sont en confiance et Miami passe la barre des 10 points d’avance (72-60). Pas dans son assiette, Doncic score mais râle pour une faute non sifflée et récolte une faute technique. En colère et sans doute déçu de son match, le meilleur joueur des Mavs va profiter de ce fait de jeu pour enfin se réveiller. Certes Bam Adebayo s’envole claquer un moulin à vent sur contre-attaque, mais le Heat a de plus en plus de mal à gérer le duo Doncic/Curry.

Les deux hommes arrivent à se trouver et le petit frère de Steph Curry à la main chaude. Il ne se pose pas de question. Dès qu’il est ouvert, il arme son tir et ça tombe très souvent dedans (83-77). La confiance a changé de camp. Doncic a la balle en main et il force le Heat à rentrer dans les aides défensives. C’est facilement qu’il arrive à trouver Kristaps Porzingis, Kleber ou Curry derrière la ligne à 3-points. Et malheureusement pour Miami, les Mavs ne ratent plus un tir. Butler et Dragic tentent de stopper l’hémorragie, mais Dallas joue trop bien dans cette fin de quart-temps. Porzingis encore lui score un nouveau tir à 3-points à plus de 9 mètres et Doncic d’un drive dont lui seul a le secret conclut ce superbe 3e acte pour son équipe. Dallas est devant (93-88).

Andre Iguodala facteur X

Il reste 12 minutes aux hommes d’Erik Spoelstra pour renverser une situation qu’ils avaient en main. D’ailleurs, le coach du Heat décide de lancer Andre Iguodala pour remettre de l’ordre dans la maison. L’ancien couteau-suisse des Warriors transforme Miami. Précieux offensivement grâce à sa vision de jeu mais aussi sa capacité à scorer le bon panier au bon moment, Iggy a redonné confiance à toute une équipe, à toute une salle. Epaulé par Olynyk et Crowder, le MVP des Finals 2015 a complètement changé le sort de cette rencontre et Miami inflige un 13-0 à son adversaire (101-93).

Les trois minutes sans Doncic, Curry et Porzingis ont été terribles pour les Mavs qui vont devoir courir derrière le score. Le retour des trois joueurs sur le terrain redonne un infime espoir aux visiteurs, mais les Floridiens s’efforcent par l’intermédiaire de Robinson ou Olynyk de garder une belle avance (113-101).

Exemplaire, Curry se bat jusqu’au bout, mais Miami fonce tout droit vers un succès mérité. Butler assure sur la ligne des lancers-francs et l’homme de ce dernier quart-temps Andre Iguodala conclut par un joli dunk. Miami retrouve la victoire (126-118).

