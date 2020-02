Les Clippers sortent le match quasi parfait pour coller 29 points aux Nuggets

Le choc de la soirée a tourné à la déconfiture complète. Les Clippers ont largement remporté ce duel entre les deux poursuivants des Lakers à l’Ouest, à l’issue d’une seconde période où les hommes de Doc Rivers ont haussé le ton. Entre une impeccable répartition des points, des tirs et des minutes, ou encore un record collectif égalé à la passe (35), le coach californien peut avoir plus d’un motif de satisfaction.

Doc Rivers retiendra sans doute aussi cette seconde période où sa troupe a affiché tout son sérieux défensif. Après une première mi-temps relativement équilibrée, où Denver a tout de même terminé à la traîne (66-56), Los Angeles provoque alors cinq pertes de balle adverses dans les cinq premières minutes après la reprise. Auteur d’un gros chantier intérieur jusqu’ici, avec ses nombreux « spin move », Nikola Jokic est contraint de balancer une prière sur une jambe à la fin d’une possession.

Paul George et Lou Williams en feu de loin

Un exploit individuel symbole du contraste avec les bonnes séquences de circulation de ballon adverse. Si Kawhi Leonard affiche de nouveau ses facilités avec ses « jumpers » au poste, son compère Paul George, dans le bon rythme toute la soirée, retrouve des couleurs en terme d’adresse extérieur (6/8 de loin). Lou Williams l’imite bien de loin (5/7) et lorsque le « pick-and-roll » avec Montrezl Harrell ne peut aller au bout, l’intérieur n’a qu’à décaler un shooteur grand ouvert dans les corners.

Les Clippers s’offrent ainsi 20 points d’avance (93-73), profitant pleinement de la domination et la profondeur de leur banc. À l’instar d’un Reggie Jackson sobre et efficace, passé même tout près d’un triple-double. Will Barton et Jerami Grant tentent bien de sonner un début de révolte pour ces Nuggets, qui venaient pourtant de disposer de trois jours de repos, l’écart continue d’enfler dans l’ultime période.

Paul George et Lou Williams sanctionnent de nouveau de loin, Montrezl Harrell dessous avant que ce dernier ne s’en aille bâcher Mason Plumlee qui partait au dunk. Les visiteurs ne seront pas beaucoup plus heureux durant le « garbage time ». Troisième victoire de suite pour les Clippers (40 victoires – 19 défaites), qui disposent désormais du même bilan que les Nuggets, avant de recevoir Philadelphie dimanche. Denver reçoit Toronto le même soir.

